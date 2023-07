Trener v restavraciji pozabil telefon, na njem našli posnetke posilstev dečkov

Camila Hurtada Camposa je policija zaradi obtožb posilstva otroka in spolnega izkoriščanja mladoletne osebe pridržala v Franklinu v Tennesseeju.

Campos naj bi svoj telefon pozabil v restavraciji, da bi našli lastnika, pa so zaposleni po njem pobrskali. Med iskanjem podatkov o lastniku so naleteli na šokantne posnetke in obvestili policijo. "Našli so na desetine videoposnetkov in slik nezavestnih otrok, zato so poklicali policijo," so oblasti zapisale v sporočilu za javnost.