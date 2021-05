Trenutek iskrene humanosti: objem prostovoljke in migranta

V času begunskega vala zaradi povečanih napetosti med Marokom in Španijo je svet obkrožila še ena fotografija, ki priča o humanosti in upanju: prostovoljka španskega Rdečega križa na obali Ceute z objemom tolaži senegalskega migranta. Prizor je sprožil burne odzive – ženska je bila najprej deležna rasističnih pripomb na spletu, ki pa so jih kmalu zasenčili številni izrazi zahvale in podpore.

Oči evropske javnosti so te dni usmerjene v Ceuto, špansko eksklavo na severni obali Afrike, kamor je od ponedeljka prispelo rekordnih 8000 migrantov, večinoma iz Maroka. Med njimi je bilo okoli 1500 mladostnikov, tudi otrok, številni so bili brez spremstva. Ceuto so poskušali doseči na različne načine – nekateri so priplavali po morju, drugi so v času nizke oseke preprosto prišli peš z obal nekaj kilometrov južneje, spet drugi so pripluli na majhnih gumijastih čolnih, številni so se zgrnili na mejni prehod Fnideq in poskusili še tam. Fotografije srce parajočih prizorov so hitro obkrožile svet. Včeraj smo poročali, da je španska civilna garda iz morja pred Ceuto rešila komaj dva meseca starega dojenčka.

Ena od fotografij, ki je postala simbol migrantske krize, je tudi fotografija objema prostovoljke in migranta iz Senegala – zanjo nekaj povsem normalnega, zanj izkaz hvaležnosti iz dna srca. 20-letna Luna Reyes, ki od marca dela kot prostovoljka španskega Rdečega križa, je za televizijski program RTVE povedala, da imena moškega niti ne pozna, vedela je le, da prihaja iz Senegala. Ker je bil povsem izčrpan, mu je dala vodo. "Jokal je. Iztegnila sem roko proti njemu, on pa me je objel," pripoveduje. "Oklenil se me je. Ta objem je bil njegova rešilna bilka." Za tem ga ni več videla. Boji se, da je med 5600 migranti, ki so jih španske oblasti že poslale nazaj v Maroko.

Le nekaj ur po tem, ko je fotografija njunega objema postala viralna, je morala Luna zakleniti svoje profile na družbenih omrežjih. Simpatizerji španske skrajno desne stranke Vox so jo namreč zasuli s številni rasističnimi komentarji. "Videli so, da je moj fant temnopolt, zato so me začeli žaliti in mi pisati grozljive komentarje," je povedala. A ko se je novica o tem, kako jo nadlegujejo, razširila po medijih, so ji številni uporabniki družbenih omrežij, pa tudi vidni politiki množično stopili v bran. Z oznako#graciasLuna (hvala, Luna) so ji začeli izražati podporo, s tem pa so zasenčili žalitve. "Luna nas predstavlja v najboljši luči," je sporočil generalni sekretar Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca Jagan Chapagain. "Hvala, Luna, ker si osvetlila to. Hvala, ker si svetu pokazala, kako je videti humanost." "Ne bomo dovolili, da zmaga sovraštvo," je zapisala mestna svetnica Rita Maestre. "Veliko več nas je, ki ta objem vidimo kot simbol najboljšega v naši državi." "Hvala, Luna, ker si pokazala največje vrednote naše družbe,"je sporočila španska gospodarska ministrica Nadia Calvino. "Toliko več kot le fotografija. Simbol upanja in solidarnosti," pa je zapisala ministrica za deloYolanda Diaz.

Reyesova svojo gesto pojasnjuje skromno – objem nekoga, ki to potrebuje, se ji zdi nekaj povsem normalnega. Novinarjem je povedala tudi, da v mislih še vedno predeluje svojo izkušnjo – biti v prvi liniji, ko na tisoče ljudi, ki so povsem izčrpani, z upanjem na rešitev prihaja na obalo Ceute."Na kaj takega nas niso pripravili," je še dodala.