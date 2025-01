Trenutek, ki je ganil celo Srbijo: voznik se prikloni študentom

Številni vozniki, ki so peljali na avtocesti pod blokirano Avtokomando, so svojo podporo študentom in ostalim protestnikom izražali s trobljenjem, eden od njih pa je šel še korak dlje.

Moški je avto ustavil na odstavnem pasu, izstopil iz vozila in se večkrat priklonil dijakom. Njegova gesta je sprožila burno reakcijo – študenti so ga pozdravili z aplavzom in žvižgi.