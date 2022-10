Trenutek, ko je most, poln ljudi, zgrmel v reko

Ljudje, ki so prečkali most, so si želeli ogledati samostan Jovanje, poroča RTL. Duhovnik, ki je bil z njimi, naj bi jih sicer opozoril, naj gredo čez most v manjših skupinah, a ga glede na objavljen posnetek niso upoštevali. Most se je najverjetneje zrušil zaradi prevelike teže, več ljudi pa je padlo v reko. Dve ženski sta se utopili, deset ljudi pa se je med padcem poškodovalo. Na kraj dogodka je sicer prišlo veliko število reševalcev, policistov in več kot 80 zdravnikov in medicinskih sester, ki so pomagali ljudi potegniti iz vode in jim nudili zdravniško pomoč.