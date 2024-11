Trenutek, ko je Valencio preplavila 'reka smrti'

Mestece Paiporta je med najbolj prizadetimi kraji v poplavljeni Španiji. Prav tam so našteli že 62 smrtnih žrtev, marsikdo pa je umrl v blatni podzemni ječi. Ker nič ni nakazovalo, da bi bilo neurje kaj drugačno od preteklih, so se namreč številni odpravili do podzemnih garaž, da bi prestavili in tako zaščitili svoje jeklene konjičke, ko je prišla "reka smrti". Več prebivalcev pa je kasneje povedalo, da so jih poplave ujela nepripravljene tudi zato, ker na območju takrat ni deževalo.

Zastave na javnih zgradbah po vsej Španiji plapoplajo na polovici droga. Mineva namreč prvi od treh dni žalovanja, ki so jih v državi razglasili po vodni kataklizmi, ki je terjala že več kot 200 smrtnih žrtev. Mnoge še vedno pogrešajo.

V torek so reke blata, vode in drugega nanosa poplavile majhno mesto Paiportu, po ulicah je tok razmetaval avtomobile, pod vodo so bile ne le ceste in trgi, temveč celotne etaže. Le 36 ur kasneje se je Letícia Cardona Teruel z možem in osemletno hčerko odpravila na sedem kilometrsko pot do Valencie, v upanju, da bodo tam našli varni pristan. A pot še zdaleč ni bila lahka, številne ceste so bile namreč še vedno povsem uničene. Za Guardian je opisala prizore, ki so jim bili priča v mestecu, kjer so našteli že 62 smrtnih žrtev. "Kot bi se znašli v filmih o zombi apokalipsi. Vse je uničeno," je dejala. Mestece Paiporta je bilo namreč eno izmed najbolj prizadetih krajev v regiji. Večina prebivalcev je besna, ker pred vodno kataklizmo, ki je povsem opustošila mesto, niso prejeli nobenega uradnega opozorila.

A kot je za TVE povedala županja Maribel Albalat, opozorila ni bilo, ker nič ni kazalo, da bi bilo neurje kaj drugačno od preteklih. Prav zaradi tega se je marsikateri občan spustil v podzemno garažo, da bi prestavil svoj avtomobil. Večina jih je tam tudi umrla, saj je "reka smrti" prišla, ko so bili pod zemljo. Državna meteorološka agencija AEMET je v torek zjutraj za regijo izdala rdeče opozorilo, šele zvečer istega dne pa je civilna zaščita državljanom naročila, naj ne zapuščajo domov. "Pred tem ni bilo nobenega govora o evakuaciji. Opozorilo so poslali šele, ko se je nahujše že zgodilo," je dejala Cardona Teruel. V poplavaljenem mestu sta umrla tudi Lourdes María García in njen trimesečni dojenček. S partnerjem Antoniom Tarazono so bili v avtomobilu, ko je voda okoli njih začela naraščati. Avto je začel drseti, a Tarazon se je uspeč rešiti, nato pa je skušal na varno potegniti tudi svojo družino. A vodni tok je bil premočan. Lourdes María García je tik pred trenutkom, ko se je vozilo potopilo, s strehe avtomobila še zadnjič zaklicala na pomoč. Policija je pozneje potrdila, da so v mestu našli trupli mamice in dojenčka. V lokalnem domu za ostarele je voda začela naraščati, medtem ko so upokojenci večerjali. Na videoposnetkih, ki so se pojavili na spletu, je moč slišati oskrbovance, kako prestrašeni kričijo. Osebje je takrat mrzlično gazilo po narasli vdi in skušalo svoje varovance prenesti v višja nadstropja. Večino so uspeli rešiti, a ne vseh. Umrlo je šest oseb.