Trenutek, ko se 23-nadstropij spremeni v prah

Miami, 13. 04. 2026 16.45 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Rušenje hotela v Miamiju

Na prestižni lokaciji v Miamiju so z nadzorovano implozijo porušili 23-nadstropni hotel. To je bila največja implozija v tem mestu v več kot desetletju, so sporočili tamkajšnji mestni uradniki. Rušenje je spremljala množica opazovalcev, ki so trenutek, ko se je stavba sesedla sama vase, pospremili z vzkliki navdušenja.

Na eni najbolj zaželenih in ekskluzivnih lokacij v Miamiju so včeraj ob 8.30 porušili 23-nadstropni hotel in tako naredili prostor za večjega.

Nekdanji hotel Mandarin Oriental so podrli z nadzorovano implozijo, pod budnim očesom strokovnjakov za rušenje, poroča AP. Stal je na Brickell Keyu, umetnem otoku ob ustju reke Miami, nasproti središča mesta. To je bila največja implozija v tem mestu v več kot desetletju, so sporočili tamkajšnji mestni uradniki.

Rušenje hotela v Miamiju
Rušenje hotela v Miamiju
FOTO: AP

23-nadstropni hotel so odprli pred 25 leti, stavba pa se je zrušila v manj kot 20 sekundah. Ljudje, ki so dogajanje opazovali z varne razdalje, so zrušenje ogrodja po seriji hitrih detonacij pospremili z vzkliki in navdušenjem. Ker se je zrak v okolici hitro napolnil s prahom, so nekateri nosili maske. Nadzorniki rušenja so stanovalcem v polmeru 244 metrov od stavbe naročili, naj ob načrtovanem času ostanejo doma ter zaprejo vsa okna vrata.

Rušenje hotela v Miamiju
Rušenje hotela v Miamiju
FOTO: AP

Po navedbah podjetja Swire Properties so s tem naredili prostor za gradnjo dveh stolpnic – prestižnega hotela in stanovanjskega kompleksa, ki naj bi bila dokončana leta 2030. Da včerajšnja 'operacija' sledi skoraj dveletnemu načrtovanju in usklajevanju s specializiranimi izvajalci in mestom, so ob tem povedali v družbi. Rušenje z implozijo so izbrali kot najvarnejšo in najučinkovitejšo metoda, ki sledi časovnici projekta, hkrati pa povzroči najmanjše motnje in zagotovi varnost skupnosti Brickell Keya, pravijo.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
13. 04. 2026 17.05
A ste sigurni, da ni bila teroristična akcija Irancev?
