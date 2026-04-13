Trenutek, ko se 23-nadstropij spremeni v prah

Na eni najbolj zaželenih in ekskluzivnih lokacij v Miamiju so včeraj ob 8.30 porušili 23-nadstropni hotel in tako naredili prostor za večjega.

Nekdanji hotel Mandarin Oriental so podrli z nadzorovano implozijo, pod budnim očesom strokovnjakov za rušenje, poroča AP. Stal je na Brickell Keyu, umetnem otoku ob ustju reke Miami, nasproti središča mesta. To je bila največja implozija v tem mestu v več kot desetletju, so sporočili tamkajšnji mestni uradniki.

Rušenje hotela v Miamiju FOTO: AP

23-nadstropni hotel so odprli pred 25 leti, stavba pa se je zrušila v manj kot 20 sekundah. Ljudje, ki so dogajanje opazovali z varne razdalje, so zrušenje ogrodja po seriji hitrih detonacij pospremili z vzkliki in navdušenjem. Ker se je zrak v okolici hitro napolnil s prahom, so nekateri nosili maske. Nadzorniki rušenja so stanovalcem v polmeru 244 metrov od stavbe naročili, naj ob načrtovanem času ostanejo doma ter zaprejo vsa okna vrata.

