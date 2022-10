Trenutek, ko se kupola mošeje v oblaku prahu in dima zruši

Preiskava še poteka, oblasti pa so povedale, da so bili do sedaj zaslišani štirje delavci. Požar je izbruhnil v sredo, med incidentom pa ni bil nihče poškodovan, poroča lokalna policija.

Po besedah vodje mošeje Mohameda Subkija je požar izbruhnil, ko so se delavci ukvarjali z obnovitvenimi deli: "Požar se je pojavil na vrhu kupole in se nato razširil na druga območja, vendar še ni jasno, kaj je požar povzročilo." Dodal je, da se je požar zaradi močnega vetra hitro razširil in zajel velik del mošeje.

Na družbenih omrežjih prebivalci pretreseni

Lokalni prebivalci so bili zaradi tragičnega dogodka pretreseni, kar so izrazili tudi na družbenih omrežjih. Eden od njih je tako zapisal: "Vedno je tragično, ko požar uniči zgodovinske verske zgradbe."

Drugi je zapisal: "Poročila kažejo, da je bila stavba v fazi prenove. Takšna dela prinašajo tudi nevarnost požara, kar smo že videli tudi pri katedrali Notre Dame ali pri znamenitem gradu Shuri in Windsorskem gradu ... To so tragične izgube znamenitosti."

Mošeja se sicer nahaja v kompleksu stavb Islamskega centra Džakarta. V centru se nahajajo tudi izobraževalni, komercialni in raziskovalni objekti.

Gulf Today je poročal, da je tudi oktobra leta 2002 med obnovo zagorela kupola mošeje. Gasilci so potrebovali pet ur, da so ogenj pogasili.