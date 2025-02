Trenutek, ko so se 'odklopili' od Rusije: 'Svoboda pred grožnjami'

Poudarila je, da je omrežje, ki je povezovalo baltske države "s sovražnimi sosedami, stvar preteklosti". "To je svoboda. Svoboda pred grožnjami in izsiljevanjem. Čestitke za začetek tega novega obdobja," je dodala.

Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen je poudarila, da prekinitev vezi z ruskim omrežjem pomeni "svobodo pred grožnjami in izsiljevanjem". "Zadnja električna omrežja v Evropi, ki so še vedno povezana z Rusijo, so zdaj v celoti priključena v evropski notranji energetski trg," je povedala.

Tri baltske države so se na evropsko električno omrežje priključile prek Poljske. V prekinitev vezi z ruskim in beloruskim omrežjem je bilo skupaj vloženih 1,6 milijarde evrov večinoma evropskih sredstev.

Tri nekdanje sovjetske republike so se na priključitev na evropsko električno omrežje pripravljale več let, a so postopek upočasnile finančne in tehnične težave.

Po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 so se pozivi k opustitvi električnega omrežja z Rusijo in Belorusijo okrepili. Države so takrat sicer prenehale kupovati rusko elektriko in plin, a so ostale povezane na omrežje, ki ga upravlja Moskva. Stabilnost oskrbe z elektriko je bila tako še vedno odvisna od Rusije. Od danes svojo oskrbo upravljajo same.

Baltske države so rusko električno omrežje uradno zapustile v soboto ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času. Prvih 24 ur so električna omrežja v omenjenih treh državah zaradi preizkusa zmogljivosti delovala v tako imenovanem izoliranem načinu, kar pomeni, da je bil prenos elektrike iz tujine povsem onemogočen. Nato so se prek Poljske povezale na evropsko omrežje.