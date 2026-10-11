Trenutek, ko so Ukrajinci zvedeli za Trumpov 'prestop': 'Sedeli smo tam kot bedaki'

Ukrajinska delegacija je v ZDA odpotovala na pogovore o možnostih za končanje vojne, vendar naj bi se petkovo srečanje v Miamiju razvilo povsem drugače, kot je pričakovala. "Počutili smo se, kot da gre za past," je za Kyiv Independent dejal visoki ukrajinski uradnik. Na ameriški strani sta sodelovala posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Ukrajinsko delegacijo naj bi med srečanjem presenetila z novico, da je Trump z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dosegel dogovor o sprostitvi ruskega dizelskega goriva na ameriški in svetovni trg. "Iskreno povedano, vsi smo bili prekleto šokirani," je za Kyiv Independent povedal ukrajinski uradnik.

ZDA naj bi zahtevale konec napadov na ruske rafinerije

Posebej sporno vprašanje so postali ukrajinski napadi na rusko naftno infrastrukturo. Ukrajina že več mesecev z brezpilotnimi letalniki napada ruske rafinerije. Kijev želi s tem zmanjšati ruske energetske prihodke in zmogljivosti, s katerimi Moskva financira in vzdržuje vojno. Po navedbah ukrajinskega uradnika naj bi Washington zdaj od Kijeva zahteval, naj takšne napade ustavi. "To je bila odločna zahteva ameriškega predsednika," je povedal. Trump je Ukrajino k ustavitvi napadov na rusko naftno infrastrukturo pozival že pred dogovorom o dizlu. Dogovor z Moskvo je vprašanje dodatno zaostril, saj želi ameriška administracija z ruskim gorivom povečati ponudbo dizla na svetovnem trgu in znižati visoke cene pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA.

Putin in Trump FOTO: AP

Financial Times: omenjena tudi prekinitev obveščevalnih podatkov

Še resnejše opozorilo naj bi ukrajinska delegacija prejela glede ameriške obveščevalne podpore. Financial Times ob sklicevanju na udeležence pogovorov poroča, da naj bi Witkoff in Kushner Ukrajincem povedala, da bi lahko ZDA v primeru nadaljevanja napadov na ruske rafinerije prenehale deliti obveščevalne podatke z Ukrajino. Takšna odločitev bi bila za Kijev velika težave. Ukrajina namreč ameriške obveščevalne podatke uporablja pri svojih vojaških operacijah. ZDA ji zagotavljajo tudi informacije o premikih ruskih sil ter pomoč pri prestrezanju in analiziranju komunikacij. Ameriška obveščevalna podpora je zato eden pomembnih elementov ukrajinskih obrambnih in napadalnih zmogljivosti.

'Sedeli smo tam kot bedaki'

Po pripovedovanju ukrajinskega uradnika je bilo presenečenje nad potekom pogovorov veliko. "Bilo je preprosto tako, da smo vsi sedeli tam kot bedaki," je dejal. Pogovori naj bi se tako zaostrili, da se je ukrajinska delegacija odločila predčasno končati obisk, odpovedala naj bi drugo načrtovano srečanje z ameriškima pogajalcema in zapustila ZDA.

Ruski tanker FOTO: Shutterstock

V ozadju Trumpov dogovor s Putinom

Spor je neposredno povezan z novim ameriško-ruskim energetskim dogovorom. Trump je v petek sporočil, da je Putin pristal na sprostitev večjih količin ruskega dizla. Prve napovedane dobave naj bi obsegale 2,25 milijona 159-litrskih sodov oktobra, 3,75 milijona novembra in 7,5 milijona decembra. Trump je napovedal še možnost dodatnih treh milijonov ton dizla, vendar je to količino vezal na stanje ruskih rafinerij. Ameriško finančno ministrstvo je zaradi dobav začasno omililo sankcije za rusko gorivo. Trump dogovor utemeljuje z visokimi cenami dizla, ki bremenijo predvsem ameriške kmete, živinorejce in prevoznike. Ukrajina mu ostro nasprotuje. Predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da prodaja naftnih derivatov Rusiji prinaša dodatne prihodke za nadaljevanje vojne. Tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je opozorila, da začasna odprava sankcij za ruski dizel Moskvi zagotavlja več prihodkov za vojskovanje.

Trump bi zamenjal Zelenskega