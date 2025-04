Trenutek, ko so zvonovi oznanili papeževo smrt

Poslovil se je ljudski papež Frančišek, ki je veljal za simbol upanja. Njegovo smrt so vernikom sporočili na velikonočni ponedeljek. Po protokolu se po papeževi smrti zapre desno krilo bronastih vrat oziroma uradni vhod v Vatikan. Zvonovi svetega Petra pa oznanijo, da je papež umrl. Poglejte, kako so zapeli na ta velikonočni ponedeljek, ko se je za vselej poslovil eden bolj liberalnih papežev v zgodovini.

To je trenutek, ko so zadoneli zvonovi Svetega Petra in oznanili smrt papeža Frančiška.

Prav tako so odjeknili zvonovi na pariški katedrali Notre-Dame. Zvonovi so zapeli 88-krat v čast papežu Frančišku, ki je umrl pri 88 letih. Po navedbah tiskovnega urada Notre-Dame naj bi "88 zazvonili za 88 let življenja", temu naj bi sledilo zvonjenje katedralnih zvonov pred opoldansko mašo v Frančiškovo čast, nato pa zgodaj zvečer.

Verniki se poslavljajo od priljubljenega papeža

Iz Vatikana so že sporočili, da bo njegov pogreb v devetih dneh, konklave za njegovo izvolitev pa v roku enega meseca. Medtem se trg že polni z užaloščenimi verniki, ki se poslavljajo od papeža, ki je bil na čelu Cerkve od leta 2013.

