Trenutki pred in po poskusu atentata na Trumpa

Na posnetku telesne kamere, ki ga je pridobil ameriški časnik Wall Street Journal , je slišati policista, ki je svojim kolegom govoril, da je tajno službo že pred dnevi zaprosil, naj zavarujejo stavbo, na kateri se je nahajal napadalec Thomas Crooks . "Rekel sem jim, da morajo tja poslati ljudi. To sem jim povedal v torek," je dejal policist. Napad se je sicer odvil v soboto 13. julija.

Drugi posnetek prikazuje policista, ki se je povzpel na streho stavbe. Ko je opazil, da je bil Crooks oborožen, se je spustil in stekel do svojega avtomobila po puško. Približno 40 sekund zatem, ko je moškega na strehi opazila policija, je ta začel streljati na množico. Preden so se policisti znova povzpeli na streho, je napadalca že ubil ostrostrelec tajne službe.

Na posnetkih je bilo slišati tudi enega od policistov, ki se je spraševal, zakaj streha ni bila zavarovana. "Mislil sem, da ste to vi! Mislil sem, da ste vi na strehi," je vzklikal in nato razočarano vprašal: "Zakaj nismo na strehi?", poroča britanski BBC.

'Objavljene posnetke bomo preučili'

Tajna služba stavbe, na kateri je bil strelec, ni zavarovala. V eno od sosednjih stavb pa je namestila tri ostrostrelce. Eden od njih je Crooksa opazil že pred napadom, potem ko so organi pregona na prizorišču poročali o sumljivi osebi na shodu. Ostrostrelec tajne službe je nato fotografiral Crooksa, preden je zapustil svoj položaj in začel iskati sumljivo osebo.

Tiskovni predstavnik tajne službe Anthony Guglielmi je v četrtek dejal, da bodo objavljene posnetke preučili. "Tajna služba ceni naše lokalne partnerje iz organov pregona, ki so tistega dne pogumno ukrepali, da bi našli strelca," je nadaljeval in dodal, da bodo posodobili svojo varnostno strategijo, da se takšna tragedija nikoli več ne bi ponovila.