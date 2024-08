Tresenje tal prestrašilo Hrvate

Po prvih podatkih Evropskega sredozemskega seizmološkega centra gre za potres z magnitudo 4,0 po Richterjevi lestvici, z žariščem v globini 10 kilometrov.

Žarišče potresa je 67 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov južno od Preloga.

Številni so na družbenih omrežjih zapisali, da so čutili tresenje tal. O šibkem tresenju so poročali tudi prebivalci Slovenije ter Bosne in Hercegovine.

Večina jih je zapisala le lokacijo, kjer jih je prizadel potres, tisti, ki so bili bližje epicentru, pa so sporočili tudi, da se jim je treslo pohištvo in da so slišali močno ropotanje, podobno grmenju.

Nekateri pa so bili v svojem opisu veliko bolj nazorni.

"Bilo je kot udar bombe, kot bi pred vašo hišo peljal vlečni tovornjak. Kot da bi eksplodirala bomba," so le nekateri komentarji.