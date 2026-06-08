Treslo v Novigradu in obalnih mestih

Ob 3.05 zjutraj je tresenje tal vrglo prebivalce Novigrada, pa tudi Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij s postelj. Potres sicer ni bil močen, a dovolj, da so ga prebivalci omenjenih mest čutili.

Na Arsu sicer ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV EMS-98, kar pomeni, da so potres čutili ljudje v stavbah, da je potres prebudil speče in da je bilo tresenje zmerno.