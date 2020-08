Tretji dan demokratske konvencije govorec Obama, Harrisova sprejema nominacijo

Tretji dan konvencije imajo glavno vlogo s svojimi govori ženske. Razen Harrisove, ki bo nastopila na koncu, bodo svoje pohvale na račun Bidna in kritike na račun Trumpa nizale nekdanja predsedniška kandidatka Hillary Clinton, nekdanja kongresnica iz Arizone Gabrielle Giffords , mati sina, ki ga je paraliziralo strelno orožje, guvernerka Nove Mehike Michelle Lujan Grisham , predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, senatorka Elizabeth Warren in med drugim zvezdnica televizijske serije Zakon in red Mariska Hargitay .

Demokrati poudarjajo, da se Amerika z izvolitvijo Bidna ne bo vrnila v stare dobre normalne čase, ker tisti časi niso bili dovolj dobri za vse. " Biden nam bo pomagal postaviti gospodarstvo, ki pomaga delovnim družinam in majhnim podjetjem. Sprejeti podnebni načrt, ki bo eden najbolj ambicioznih doslej, reformiral bo imigracijski sistem, boril se bo za zakone o orožju na temelju zdrave pameti, zagotovil enako plačilo in zdravstveno zaščito žensk, pri čemer bo imel zgodovinskega partnerja – prvo podpredsednico ZDA ," sporočajo demokrati.

Tretji dan virtualne konvencije, ki zaradi pandemije koronavirusa tehnično poteka iz Milwaukeeja v Wisconsinu, dejansko pa z videoposnetki in neposrednimi prenosi po televizijah in internetu iz raznih delov ZDA , mineva pod geslom Popolnejša zveza . Demokrati pravijo, da je republikanski predsednik Donald Trump v času svoje vladavine še bolj razdelil že tako razdeljeno Ameriko, kar je sinoči v svojem govoru povedal tudi nekdanji republikanski državni sekretar Colin Powell .

Moški so tokrat v ozadju, razen nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, ki bo imel govor za Warrenovo in pred Harrisovo. Obama je leta 2008 ohranil politično kariero in predsedniške upe Josepha Bidna leta 2008, ko si ga je izbral za svojega podpredsednika. Biden je pred tem že leta 1988 kandidiral za predsednika, letos pa je končno uspel z nominacijo. Za vrnitev v Belo hišo mora sedaj samo še premagati Trumpa, ki med svojimi privrženci uživa trdnejšo podporo kot Biden med demokrati.

Vendar pa je Bidnova prednost v tem, da podpora ni omejena le na demokratsko bazo, ki bi raje na tem položaju videla senatorja iz Vermonta Bernieja Sandersa. Kot kažejo nastopi številnih republikancev na demokratski konvenciji, Biden uživa podporo med sredinskimi volivci, ki so bili doslej vedno jeziček na tehtnici tesnih volitev. Njegova politična stališča so dovolj zmerna, da ne odbijajo sredine in vseh republikancev, osebno pa ne vzbuja tako gorečega sovraštva nasprotne strani, kot ga je leta 2016 Clintonova.

Trump je prvi in drugi dan konvencije preusmerjal pozornost nase z govori v štirih zveznih državah ZDA, kar je kršitev tradicije in nepisanega pravila zadnjih desetletij, da stranki druga drugo pustita, da izpeljeta svojo konvencijo in prepričujeta volivcev v miru. Tretji dan Trump ostaja v Beli hiši, zadnji dan, v četrtek, ko bo imel Biden svoj govor, pa ima predviden nastop v rojstni državi Bidna, Pensilvaniji. Dejal je, da mora to delati, ker so mediji pokvarjeni in nepošteni.