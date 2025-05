Tretji rop v manj kot letu dni, scenarij pa popolnoma enak

Parizu so bili znova na delu nepridipravi z izbranim modnim okusom. Za seboj so pustili pravo razdejanje, ki so ga kriminalisti skušali skriti pred radovednimi pogledi.

Trije neznanci s kapucami so napadli okoli pol šestih zjutraj. Po preverjeni in ekspresni metodi. S sivim karavanom z italijanskimi registrskimi tablicami so trčili v vhodna vrata in si postregli z modnimi kosi, ki nosijo podpis Louis Vuitton.

Isto luksuzno trgovino so oropali že septembra in novembra. Tokratni rop je bil torej tretji v zgolj osmih mesecih. Lansko jesen so samo v enem od podvigov odnesli za skoraj milijon evrov blaga. Kolikšna je škoda tokrat, pri francoskem modnem velikanu še ocenjujejo.

"Problem, s katerim se soočamo v tem primeru, je, da vse, kar zadeva luksuzne izdelke, zelo težko najdemo, saj se hitro znajdejo na črnem trgu, kjer se jih proda. To je nadloga, s katero se borimo v Franciji," je po lanskih jesenih ropih opozoril Reda Belhajj, tiskovni predstavnik pariške policije.



Zakaj so roparji znova izbrali isto tarčo, policija ne želi špekulirati, ker da preiskava še poteka. So pa v začetku leta aretirali in vložili obtožnico proti trojico osumljencev za lanska ropa. Na sojenje čakajo v priporu. V dveh ločenih preiskavah pa so pridržali še štiri nepridiprave.