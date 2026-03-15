Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Več kot 80 milijonov v finančni stiski zaradi cen zdravstvene oskrbe

Washington, 15. 03. 2026 18.10 pred dvema dnevoma 2 min branja 27

Avtor:
L.M.
Zdravstveno zavarovanje

Visoki izdatki za zdravje vse bolj vplivajo na vsakdanje odločitve prebivalcev ZDA. Nova raziskava razkriva, da finančni pritisk ne vpliva le na porabo, temveč tudi na ključne življenjske odločitve, od prehrane do družine in kariere.

V ZDA se vse več ljudi sooča z dejstvom, da je zdravstvena oskrba zaradi visokih stroškov vse težje dostopna. Približno tretjina prebivalcev, več kot 80 milijonov ljudi, poroča, da so morali zaradi plačevanja zdravstvenih storitev sklepati resne kompromise v vsakdanjem življenju, kot so manjša poraba hrane, redkejša vožnja ali zadolževanje, navaja New York Times.

Raziskava, ki sta jo poleti 2025 izvedla Gallup in West Health, kaže, da je del ljudi v zadnjem letu denar za zdravljenje iskal tudi s posojili, mnogi pa so celo izpuščali obroke. Najbolj ranljivi so posamezniki brez zdravstvenega zavarovanja in tisti s slabšim zdravstvenim stanjem.

Finančni pritisk se ne ustavi pri vsakdanjih navadah. Velik delež vprašanih je zaradi stroškov zdravljenja odložil pomembne življenjske odločitve: posege in terapije, dopust, menjavo službe, nakup nepremičnine ali upokojitev. Nekateri so preložili celo odločitev za otroka. Presenetljivo je, da se s podobnimi odločitvami soočajo tudi ljudje z zelo visokimi dohodki, kar kaže, da problem presega socialne razrede.

Zdravstveno zavarovanje (slika je simbolična)
Zdravstveno zavarovanje (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Dostopnost zdravstvene oskrbe postaja vse pomembnejša tudi v političnem prostoru. Razprave o ukinitvi dodatnih subvencij za zavarovanje v okviru zakona o cenovno ugodni oskrbi so dodatno izpostavile rast premij in lastnih doplačil, ki bremenijo tako posameznike z državno podporo kot zaposlene z delodajalskim zavarovanjem. Letni stroški družinskih zavarovanj se približujejo 27.000 dolarjem (približno 23.565 evrov), hkrati pa naraščajo tudi neposredni stroški ob obiskih zdravnika ali hospitalizaciji.

Po podatkih raziskav zdravstvenih analitikov, med drugim organizacije KFF, so stroški zdravstva trenutno največja ekonomska skrb Američanov, celo pred cenami hrane, goriva in energentov, poroča The New York Times. Trend kaže, da občutek negotovosti narašča že več let in pomembno vpliva na politične odločitve volivcev.

ZDA zdravstvena oskrba finančni pritisk

Na govorice, da je mrtev in ima šest prstov, Netanjahu odgovoril iz kavarne

V srednjeveškem gradu odkrili bunker iz časa hladne vojne

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Premlada si še
15. 03. 2026 21.59
Pri nas pa vse ok..
Odgovori
0 0
devlon
15. 03. 2026 21.59
resnici na ljubo, imamo odlicno zdravstvo. vsaj jaz, ki jih redko rabim..ce pa jih, se pa tud kar hitro odvije
Odgovori
0 0
Samo.Jst
15. 03. 2026 21.59
...medtem ko država zapravlja miljarde na brezvezni vojni na zahtevo Izraela. Krasno res!
Odgovori
0 0
Bučman
15. 03. 2026 21.57
Velika večina Slovencev je srečnih ,da sta pri nas Robi in Zoran uredila zdravstvo.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
15. 03. 2026 21.55
Sam pa sem tako ponosen,da SDS podpira modrega in poštenega Trumpa,ko spravlja ljudi v revščino,on pa bogati.
Odgovori
+0
2 2
Premlada si še
15. 03. 2026 21.57
A tako .
Odgovori
0 0
proofreader
15. 03. 2026 21.53
Golob je naredil več za privatizacijo zdravstva kot vse vlade doslej skupaj.
Odgovori
+1
2 1
Tovariš Balki
15. 03. 2026 21.52
Tisti ki imajo obamacare kar je najcenej kar je....plačujejo min od 600 na mesec.....odvisno od zgodovine pa tega al so kadilci al.ne itd....pa morjo prvih 8000 dolarjev za zdravljenje vseen plačat sami...itak pa vsa zdravila.....to je amerika...naj jo imajo....pa to
Odgovori
+0
1 1
Premlada si še
15. 03. 2026 21.52
Pri nas pa vse ok.
Odgovori
0 0
Švarc pipa
15. 03. 2026 21.52
Ne razumem.
Odgovori
0 0
proofreader
15. 03. 2026 21.52
Nesposobni Maljevac pravi da program, ki bi moral delati do 1. decembra 2025, še vedno ne deluje. Golob si ga ne upa odstaviti, ker potrebuje skrajno Levico.
Odgovori
+1
2 1
bohinj je zakon
15. 03. 2026 21.51
Če daješ dnar za bombice......zmanjka za zdravstvo. Je čas za socialno revolucijo v Ameriki?
Odgovori
0 0
proofreader
15. 03. 2026 21.50
V Sloveniji plačujemo 13% od plače vsak mesec + ukinjeno dodatno zavarovanje + 2% dolgotrajna oskrba. Mnogi plačujejo torej več kot v ZDA. Potem pa čakamo v vrstah.
Odgovori
+1
2 1
Mladi? Plasto
15. 03. 2026 21.54
lari fari :D ..... v sloveniji ni odbitne franšize , kjer bi moral sam plačati še po 2000 $ , kar je pa nad pa krije zavarovalnica in to kljub plačani premiji ..... aja pa za stvar , za katero sem čakal po dve leti pr dohtarju , sem zdaj dobil v dveh mesecih !!! .... stvari v zdravstvu gredo na bolje , pa lahko cviliš kolikor hočeš :D
Odgovori
+2
2 0
klop12
15. 03. 2026 21.44
Desnakarji glejte intervjuje z MTG. Če je njej kapnil,še vsakmu enoceličarju kapne
Odgovori
+3
5 2
Anion6anion
15. 03. 2026 21.43
Na dan pa zapravijo eno milijardo dolarjev za vojno proti Iranu. Oranžni je nor
Odgovori
+4
6 2
devlon
15. 03. 2026 21.43
strmoglavljeni amerikanci? ni jih skoda. z vstopom v vojsko so pristali, da bodo dali zivljenje za enga bebeca.. tokrat, za garfielda
Odgovori
+4
6 2
klop12
15. 03. 2026 21.42
Bodo kmal vsi republicunts spoznal,kar je MTG
Odgovori
+2
5 3
devlon
15. 03. 2026 21.41
ce hocete amerisko zdravstvo v Slovenijo, volite desnico, ki jim je kapital vladar, na socialo se pa podelajo
Odgovori
+7
9 2
Vera in Bog
15. 03. 2026 21.20
Kaj šele ki pod Maljevcam?
Odgovori
-4
4 8
zrela hruška
15. 03. 2026 20.25
podobno bi jansari rad v slo naredil. 😁😅
Odgovori
+3
8 5
zvoneti
15. 03. 2026 19.59
Tole nas čaka, če desnim uspe prijateljem z jahte podeliti koncesije oz. privatizirati zdravstvo.
Odgovori
+6
10 4
patogen
15. 03. 2026 18.55
Prva skrb diplomiranca Dolančevega Faksa za Bežigradom je zdravje ameriškega proletarca. V skaldu z njegovo internacionalistično doktrino. Ki jo je izpovedala Tanja Fajon zadnjič na Planet18. Skrb Slovenije je svetovni mir, OZN, zdravstvo v ZDA itd. Ne pa interesi Slovenije in njenih prebivalcev..
Odgovori
-4
5 9
poper00
15. 03. 2026 21.49
Steklina v zadnjem stadiju
Odgovori
+0
1 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564