Več kot 80 milijonov v finančni stiski zaradi cen zdravstvene oskrbe

V ZDA se vse več ljudi sooča z dejstvom, da je zdravstvena oskrba zaradi visokih stroškov vse težje dostopna. Približno tretjina prebivalcev, več kot 80 milijonov ljudi, poroča, da so morali zaradi plačevanja zdravstvenih storitev sklepati resne kompromise v vsakdanjem življenju, kot so manjša poraba hrane, redkejša vožnja ali zadolževanje, navaja New York Times.
Raziskava, ki sta jo poleti 2025 izvedla Gallup in West Health, kaže, da je del ljudi v zadnjem letu denar za zdravljenje iskal tudi s posojili, mnogi pa so celo izpuščali obroke. Najbolj ranljivi so posamezniki brez zdravstvenega zavarovanja in tisti s slabšim zdravstvenim stanjem.
Finančni pritisk se ne ustavi pri vsakdanjih navadah. Velik delež vprašanih je zaradi stroškov zdravljenja odložil pomembne življenjske odločitve: posege in terapije, dopust, menjavo službe, nakup nepremičnine ali upokojitev. Nekateri so preložili celo odločitev za otroka. Presenetljivo je, da se s podobnimi odločitvami soočajo tudi ljudje z zelo visokimi dohodki, kar kaže, da problem presega socialne razrede.
Dostopnost zdravstvene oskrbe postaja vse pomembnejša tudi v političnem prostoru. Razprave o ukinitvi dodatnih subvencij za zavarovanje v okviru zakona o cenovno ugodni oskrbi so dodatno izpostavile rast premij in lastnih doplačil, ki bremenijo tako posameznike z državno podporo kot zaposlene z delodajalskim zavarovanjem. Letni stroški družinskih zavarovanj se približujejo 27.000 dolarjem (približno 23.565 evrov), hkrati pa naraščajo tudi neposredni stroški ob obiskih zdravnika ali hospitalizaciji.
Po podatkih raziskav zdravstvenih analitikov, med drugim organizacije KFF, so stroški zdravstva trenutno največja ekonomska skrb Američanov, celo pred cenami hrane, goriva in energentov, poroča The New York Times. Trend kaže, da občutek negotovosti narašča že več let in pomembno vpliva na politične odločitve volivcev.
