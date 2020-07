Tretjina prebivalcev EU si ne more privoščiti enotedenskih počitnic

Leta 2019 si 29 odstotkov prebivalcev držav članic EU, starih 16 let in več, ni moglo privoščiti enotedenskih počitnic izven kraja svojega bivanja, kažejo podatki statističnega urada EU (Eurostat). Delež se postopoma zmanjšuje že od leta 2010, ko si 39 odstotkov Evropejcev ni moglo privoščiti enotedenskih počitnic. Toda zaradi zapiranja meja in strogih ukrepov, ki so jih uvedli po celem svetu leta 2020, da bi upočasnili hitro širjenje koronavirusa, se bo ta trend upadanja verjetno letos ustavil.

Med državami članicami EU je Romunija zabeležila najvišji delež posameznikov, saj si večina Romunov (54 odstotkov) lani ni mogla privoščiti enotedenskih letnih počitnic. Prebivalci Grčije so bili na drugem mestu, saj si jih 49 odstotkov ni moglo privoščiti enotedenskih počitnic stran od doma, sledijo Hrvaška (48 odstotkov), Ciper (45 odstotkov) in Italija (44 odstotkov).

Nasprotno si na spodnjem koncu lestvice le 10 odstotkov ljudi na Švedskem ni moglo privoščiti enotedenskih letnih počitnic, sledili so ji Danska in Luksemburg (obe 11 odstotkov), Finska (12 odstotkov), Nemčija in Avstrija (obe 13 odstotkov). Tudi Slovenija se nahaja na spodnjem delu lestvice, saj si leta 2019 enotedenskih počitnic ni moglo privoščiti 19 odstotkov prebivalcev.

V primerjavi z letom 2010 je odstotek ljudi, ki si niso mogli privoščiti enotedenskih počitnic vsako leto upadel v vseh državah članicah, razen v Italiji in Grčiji, kjer se je povečal za štiri odstotne točke oziroma za tri odstotne točke. Največji upad so zabeležili v Latviji (-35 odstotnih točk), Malti (-30 odstotnih točk), Bolgariji in na Poljskem (obe -27 odstotnih točk) ter v Estoniji (-26 odstotnih točk). V Sloveniji pa se je stanje izboljšalo: če si leta 2010 dopusta ni moglo privoščiti 30 odstotkov ljudi, je bilo lani takih le še 19 odstotkov.