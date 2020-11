Slovenska smreka, ki bo krasila Trg svetega Petra, že na poti v Vatikan

Po odločitvi Vlade Republike Slovenije in v dogovoru s Svetim sedežem bo letos na Trg Svetega Petra v Vatikanu postavljeno slovensko božično drevo. Otvoritvena slovesnost bo v Vatikanu potekala 11. decembra, projekt, ki so ga danes predstavili na novinarski konferenci, vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt postavitve drevesa in spremljevalnih dejavnosti bo sicer državo po oceni vlade stal 100.000 evrov, in to v času, ko bo zaradi epidemioloških razmer v Vatikanu precej manj ljudi kot običajno, od tistih malo pa se jih bo še manj vprašalo, od kod smreka.

75 let stara smreka, ki bo v Rim prispela 30. novembra, je visoka 30 metrov in težka 7 ton. Njen volumen meri 5,33 kubičnih metrov, njen premer 67 centimetrov, je pojasnil minister Jože Podgoršek. Gozd je v Sloveniji simbol prepoznavnosti države, je še izpostavilin dodal, da imajo božična drevesa iz kočevskih gozdov FSC certifikat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in so torej simbol odlik slovenskih gozdov in gozdarstva.

Slovenija je sicer za okrasitev Svetega sedeža zagotovila tudi 42 manjših smrek in jelk, visokih od 1,5metra do 6 metrov, ki so že v Vatikanu. Manjša okrasna drevesa bodo postavljena v uradnih prostorih. Prav tako bo Slovenija vatikanske prostore okrasila z adventnimi venci.