Trgovec namesto 30 milijonov evrov vrednega bakra dobil pobarvane kamne

Lani se je Mercuria strinjala, da bo kupila bakreni pretisni omot, nečisto obliko kovine, za dostavo na Kitajsko. Približno 6000 ton je bilo naloženih v več kot 300 zabojnikov na osmih ladjah. Toda pred potovanjem iz pristanišča v bližini Istanbula so baker zamenjali z tlakovci, ki so bili obarvani tako, da so spominjali na polprečiščeno kovino, pišejo tuji mediji.

Mercuria Energy Group s sedežem v Ženevi pravi, da je bila po nakupu 10.000 ton bakrenega pretisnega omota žrtev prevare. Ko je tovor začel prihajati na Kitajsko, so namesto bakra v zabojnikih našli polno pobarvanih kamnov. Nenavaden primer se je zgodil kljub varnostnemu in inšpekcijskemu nadzoru.

Mercuria, ena največjih trgovk z nafto na svetu, na turških in britanskih sodiščih zdaj išče odškodnino od dobavitelja bakra Bietsan Bakir. Turška policija je zaradi lažne bakrene sheme priprla številne ljudi. "Prijeti so bili osumljenci, ki naj bi bili vpleteni v različne dele tega organiziranega kriminala proti Mercurii," so sporočili iz družbe in se zahvalili oddelku za finančne zločine v Istanbulu.

Polomljena tesnila

Zdi se, da je bil baker prvotno naložen v prvo pošiljko zabojnikov, preden ga je pregledala inšpekcijska družba. Na zabojnike so bila pritrjena tesnila za preprečevanje goljufij, toda zabojnike so odprli in baker zamenjali s tlakovci, je za medije dejala odvetniška družba KYB v Istanbulu. Prevaranti so na zabojnikih izmenjaje uporabljali ponarejena in prava tesnila, da bi se izognili odkritju. Ko so bile ladje na morju, je Mercuria v petih obrokih plačala 30 milijonov evrov, prevaro pa so odkrili šele, ko so pozneje istega meseca ladje začele prihajati v kitajsko pristanišče Lianjungang.

"Kupec je vložil prošnjo za kazensko preiskavo zoper prodajalca in dva posrednika," je dejala turška policija. "Ugotovljeno je bilo, da je incident rezultat prevare, ki je bila storjena organizirano."Če tovor ni dostavljen, lahko trgovec vloži zahtevek proti zavarovanju tovora. Toda Mercuria je ugotovila, da je bila le ena od sedmih pogodb, s katerimi je turška družba zavarovala tovor, resnična. Preostale so bile ponarejene. Turško podjetje Bietsan Bakir, ki je prodalo baker Mercurii, dogodka ni komentiralo. Več obravnav v zvezi s primerom pa se pričakuje ta teden.