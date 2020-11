Trgovina z otroki v Evropi: več sto aretacij, 249 žrtev

Operacija je potekala med 5. in 11. oktobrom in je vključevala širok nabor nacionalnih agencij in služb, vključno s policijo, službami za nadzor priseljevanja in mej, prometno policijo, socialnimi službami in službami za zaščito otrok ter delovnimi inšpektorati, so danes sporočili iz evropskega policijskega urada Europol.

Pristojne oblasti so v okviru operacije izvedle 388 aretacij, prepoznale pa so še 19 dodatnih osumljencev in sprožile 40 novih preiskav. Skupno so odkrili 249 potencialnih žrtev trgovanja z ljudmi, od katerih je najmanj 61 mladoletnih, pri 107 žrtvah starosti še niso uspeli določiti.