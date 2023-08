Trgovine morajo biti zaprte, zdaj vse več mest napoveduje sejme

S tem se nadaljuje upor proti novemu zakonu o trgovini, ki ga je sprejela vlada s stranko HDZ in premierjem Andrejem Plenkovićem na čelu in ki je začel veljati 1. julija.

Zagreb se je s to odločitvijo pridružil že več kot desetim mestom na Hrvaškem, kjer so se odločili razglasiti sejemski dan na nedeljo oziroma na torek, 15. avgusta, ko je tudi na Hrvaškem praznik Marijinega vnebovzetja.

Kot so v petek sporočili iz uprave mesta Zagreb, se prodaja na kioskih, stojnicah in podobna prodaja na prostem kot sestavni del sejemskega dogajanja v torek lahko začne ob 8. uri zjutraj in konča ob polnoči.

Upor se je začel na Hvaru

Upor se je začel na Hvaru, kjer so v občini Jelsa že 1. avgusta razglasili sejemski dan za 5. avgust, na praznik ob dnevu zmage in domovinske hvaležnosti, pa tudi za 15. avgust. Dan pozneje se je pridružil Supetar na Braču, nato pa še mesto Bol, prav tako na Braču.

Do konca preteklega tedna je sledilo še več zlasti obalnih oz. turističnih mest, ki so sejemski dan razglasila za 15. avgust oz. za to nedeljo. Med njimi so mesta Umag, Labin, Baška na Krku, Novalja na Pagu, Rovinj, Podgora, Pirovac, Samobor, Sveta Nedelja in Varaždin ter nekatera druga, tudi Crikvenica in Novalja, kjer je na oblasti vladajoča HDZ.

Najdlje sta šli mesti Split in Pulj, kjer so sejemske dni razglasili za vse preostale nedelje v avgustu in septembru.