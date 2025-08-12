Trgovinsko premirje med ZDA in Kitajsko uradno podaljšano za 90 dni

"Ravnokar sem podpisal izvršni ukaz, s katerim bo trgovinsko premirje s Kitajsko podaljšano za nadaljnjih 90 dni," je okoli 2. ure zjutraj po srednjeevropskem času prek družbenega omrežja Truth Social sporočil Trump.

Ob približno istem času je kitajska tiskovna agencija Xinhua objavila skupno izjavo iz pogovorov med ZDA in Kitajsko v Stockholmu, v kateri je navedla, da bo tudi Peking za 90 dni podaljšal premirje.

Prav tako bo Kitajska "sprejela ali ohranila potrebne ukrepe za odložitev ali odpravo necarinskih protiukrepov proti ZDA, kot je bilo dogovorjeno v skupni deklaraciji iz Ženeve," poročanje Xinhue povzema AFP.