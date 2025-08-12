Trgovinsko premirje med ZDA in Kitajsko uradno podaljšano za 90 dni

"Ravnokar sem podpisal izvršni ukaz, s katerim bo trgovinsko premirje s Kitajsko podaljšano za nadaljnjih 90 dni," je okoli 2. ure zjutraj po srednjeevropskem času prek družbenega omrežja Truth Social sporočil Trump.
Ob približno istem času je kitajska tiskovna agencija Xinhua objavila skupno izjavo iz pogovorov med ZDA in Kitajsko v Stockholmu, v kateri je navedla, da bo tudi Peking za 90 dni podaljšal premirje.
Prav tako bo Kitajska "sprejela ali ohranila potrebne ukrepe za odložitev ali odpravo necarinskih protiukrepov proti ZDA, kot je bilo dogovorjeno v skupni deklaraciji iz Ženeve," poročanje Xinhue povzema AFP.
Da je Trump podpisal izvršni ukaz za podaljšanje trgovinskega premirja, so sinoči že poročali ameriški mediji. Podaljšanje trgovinskega sporazuma, sklenjenega v Ženevi maja letos, je bilo po poročanju CNBC pričakovano že vse od zadnjega kroga pogajanj ameriških in kitajskih pogajalcev, ki je konec prejšnjega meseca potekal v Stockholmu na Švedskem.
Če rok ne bi bil podaljšan, bi se carine na uvoz kitajskega blaga v ZDA vnovič zvišale na ravni, na kakršnih so bile aprila, ko je bila trgovinska vojna med svetovnima gospodarskima velesila na vrhuncu.
April carine zvišl na 145 odstotkov
Trump je aprila v okviru svoje ostre protekcionistične politike carine na uvoz kitajskega blaga v več korakih zvišal na 145 odstotkov, Peking pa je na to odgovoril z več zaporednimi dvigi carin do ravni 125 odstotkov.
Državi sta nato maja dosegli dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk, na 30 in 15 odstotkov, za obdobje 90 dni.
Podaljšanje za 90 dni pomeni, da se bo trgovinsko premirje izteklo 10. novembra, še poroča AFP.
