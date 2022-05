Tri dni po nesreči čolna našli deset preživelih

Od skupno 42 ljudi na krovu so jih, odkar so se v soboto iskalne in reševalne akcije začele, rešili 31, je povedal Djunaidi , vodja pokrajinske agencije za iskanje in reševanje. Kot mnogi Indonezijci ima Djunaidi samo eno ime.

Kot smo že poročali, je čoln v slabem vremenu v petek popoldne potonil. V četrtek je odplul iz pristanišča v Makasarju in se odpravil na otok Kalmas v provinci Južni Sulavezi, na poti pa se je ustavil na nekaterih otokih v ožini Makasar.

Deset preživelih, ki jih je v ponedeljek zjutraj rešil lokalni ribič, so odpeljali na njihov dom na otok Pamantauan, ki se nahaja v ožini Makasar. "So varni in v dobrem stanju," je dejal Djunaidi. Iskalna in reševalna ekipa še naprej išče enajst preostalih potnikov, so sporočili uradniki.