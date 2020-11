Tri dni po potresu izpod ruševin rešili triletnico in 14-letnico

Tri dni po silovitem potresu v Egejskem morju so reševalci v turškem mestu Izmir izpod ruševin rešili dekleti, stari tri in 14 let. Reševalci so ploskali, ko so najstnico Idil Sirinrešili izpod podrte stavbe, pod katero je bila ujeta okoli 58 ur. Kmalu zatem so rešili še triletno Elif Perincek, ki je bila pod ruševinami ujeta 65 ur. Deklica naj bi bila 106. rešena oseba.

Minister za zdravje Fahrettin Koca je na Twitterju ob deljenju posnetka, na katerem deklico odpeljejo z reševalnim vozilom, zapisal, da je Elif "okrepila upanje ljudi, potem ko so znova pozdravili življenje". Reševalnim ekipam se je zahvalil za odlično opravljeno delo.

Po poročanju lokalnih medijev so Elifino mamo in dve sestri rešili že v petek, osemletna sestrica pa je medtem umrla. Zgodbe o preživetju deklet so sledile nedeljski novici, ko so 34 ur po potresu izpod ruševin rešili 70-letnega Ahmeta Citima. Slednji je dejal, da nikoli ni izgubil upanja, ko je ujet čakal na pomoč.

Medtem ko so reševalne ekipe čez noč v tretjem največjem turškem mestu nekaj preživelih, pa so našli tudi veliko več trupel. Turške oblasti poročajo, da je število smrtnih žrtev naraslo na 81, več tisoč ljudi pa je ranjenih.