Tri dni za 70-kilometrsko pot: natovorjeni Armenci iz Gorskega Karabaha

Iz regije Gorski Karabah je pobegnila že več kot polovica prebivalcev. Republika, kjer živijo etični Armenci, bo namreč z novim letom prenehala obstajati, domačini se bojijo etničnega čiščenja. Množične migracije so se začele v nedeljo, mejo je od takrat prestopilo najmanj 78.300 ljudi.

V regiji Gorski Karabah je še pred kratkim prebivalo 120.000 etičnih Armencev. Dokler ni sosednji Azerbajdžan pred točno desetimi dnevi sprožil 'protiteroristične operacije' in nad regijo poslal več raket. Včeraj je vodja separatistov odredil, da je Republike Gorski Karabah konec. "Do 1. januarja 2024 razpustite vse državne ustanove in organizacije, ki so jim podrejene, in Republika Gorski Karabah (Arcah) bo prenehala obstajati," naj bi po poročanju tujih medijev pisalo v odloku. Že tako dolgi koloni vozil, ki so začela zapuščati regijo, so se pridružila nova.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Armenci se namreč bojijo, da bi na območju začeli z etničnim čiščenjem. vodja separatistov Samvel Šahramjan je namreč v odloku tudi zapisal, da se morajo prebivalci seznaniti s pogoji integracije, ki jih ponuja Azerbajdžan. Migracije so se začele že v nedeljo, od takrat pa je regijo, ki je sicer znotraj mednarodno priznanih azerbajdžanskih meja, zapustilo že okoli 78.300 prebivalcev, okoli 65 odstotkov vseh.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Vozila v kolonah so do strehe natovorjena z imetjem, ki so ga lahko družine vzele s seboj. Pot iz prestolnice regije Stepanakert do meje z Armenijo, med katerima je okoli 70 kilometrov ceste, je v zadnjem tednu zahtevala tri dni. Azerbajdžanske oblasti so se ob pritoku etnične skupnosti zavezale, da bodo spoštovale njihove pravice, a je kljub temu več deset tisoč migrantov izrazilo zaskrbljenost nad tem, da bodo obljubo tudi držale.