Tri evropske države bodo danes priznale Palestino

Članici Evropske unije Španija in Irska bosta ob Norveški, ki ni članica EU, priznali Palestino. S to bolj ali manj simbolno gesto v podporo miru v regiji in rešitvi dveh držav v času vojne na območju Gaze se bo trojica držav pridružila okoli 140 članicam Združenih narodov od skupno 193, ki so palestinsko državo že priznale.