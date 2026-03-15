Tri leta hodila na sinov grob, potem pa je zazvonil telefon

Kijev, 15. 03. 2026 15.26 pred 9 minutami 4 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Grob ukrajinskega vojaka

Vojak Nazar Daletski je bil maja 2023 uradno razglašen za mrtvega. Ukrajinske oblasti so njegovi materi Natalii povedale, da je DNK analiza nedvoumno potrdila njegovo identiteto. Posmrtne ostanke so pripeljali v domačo vas Velykyi Doroshiv na zahodu Ukrajine, kjer so ga pokopali z vojaškimi častmi. Njegova mati je skoraj tri leta vsak teden prihajala na grob svojega edinega sina. Nato pa je pred nekaj tedni zazvonil telefon.

Daletski je bil živ. Iz ruskega ujetništva so ga izpustili v okviru izmenjave vojnih ujetnikov. Ko je stopil na ukrajinsko ozemlje, so mu dali mobilni telefon. Na drugi strani je bila njegova mati, ki je verjela, da je njen sin že skoraj tri leta mrtev, piše Guardian.

Posnetek čustvenega telefonskega pogovora, ki ga je posnel lokalni uradnik, se je hitro razširil po družbenih omrežjih in ganil številne Ukrajince, ki v vojni redko doživijo dobre novice.

Nazar Daletski se je vojski pridružil kmalu po začetku ruske invazije februarja 2022. Doma je iz vasi blizu Lvova, kjer je živel z materjo. V mladosti je delal različna priložnostna dela v gradbeništvu, že leta 2014 pa se je kot prostovoljec boril na vzhodu Ukrajine.

Ko je Rusija začela obsežno invazijo, se je znova javil v vojsko. Sprva so ga zaradi zdravstvenih težav dvakrat zavrnili, tretjič pa so ga vendarle sprejeli. Na velikonočni konec tedna leta 2022 je odšel na fronto v Donbas.

Mamo je klical skoraj vsak dan. Pogovori so bili kratki. "Mama, živ sem," ji je običajno rekel, ne da bi razkril, kje se nahaja.

Po dveh tednih je postalo jasno, da so razmere na fronti vse hujše. Povedal ji je, da so bili z enoto pod hudim obstreljevanjem in da so obtičali v jarku. Naslednji dan telefonskega klica ni bilo. Mati je zaskrbljeno čakala ob telefonu.

Pozno zvečer je ta končno zazvonil. A na drugi strani ni bil njen sin.

"Vaš sin je ujetnik," je povedal neznan glas. "In kdo ste vi?" je vprašala. "Jaz sem tisti, ki ga je ujel." Nato je bila na zvezi le še tišina.

Njegova mati se je nato podala na pot, ki jo je v zadnjih letih prehodilo na tisoče ukrajinskih družin. Hodila je od ene institucije do druge, izpolnjevala obrazce in prosila za informacije o tem, kje bi lahko bil njen sin. Odgovorov ni bilo.

Maja 2023 je prejela klic iz Harkova z najhujšo novico: Nazar naj bi bil mrtev. Po navedbah oblasti je umrl že septembra 2022 – prav na svoj 44. rojstni dan – ko je bil konvoj vozil v Doneški regiji tarča dovražnega ognja. V enem izmed avtomobilov naj bi bili ukrajinski vojaki v civilnih oblačilih. 

Družini so sporočili, da dvomov o identiteti zaradi analize DNK - ni, če ne želijo prevzeti posmrtnih ostankov, pa da jih bodo pokopali sami. 

V domačo vas so posmrtne ostanke pripeljali v dveh vrečah. V krsti je bila čeznje položena vojaška uniforma. Mati je v krsto položila še nekaj osebnih stvari.

Na pokopališču so se zbrali vaščani, molitve je vodilo osem duhovnikov, igrala je godba. Nazarja so pokopali poleg očeta, ki je umrl tri leta prej. Kasneje je ukrajinska vojska izdala celo posmrtno priznanje za pogum, podpisano s strani vrhovnega poveljnika Oleksandra Sirskega.

Mati je poskušala živeti naprej. Pogosto je obiskovala pokopališče in vsako nedeljo v cerkvi molila za sinovo dušo. Izčrpana od žalosti je večkrat končala tudi v bolnišnici zaradi visokega krvnega tlaka.

Vojna v Ukrajini.
Vojna v Ukrajini.
FOTO: Profimedia

A nekaj jo je vedno begalo. "V vseh teh letih ga nisem niti enkrat sanjala," pravi. "Jokala sem na grobu in ga spraševala: zakaj ne prideš k meni vsaj v sanjah?"

Septembra lani je njena nečakinja prišla na obisk z novico. Dva ukrajinska vojna ujetnika, ki sta se vrnila iz Rusije, sta povedala, da sta Nazarja videla živega.

Mati je bila presrečna, a hkrati previdna. Policija je nato vzela nove DNK vzorce in celo vprašala, ali je morda rodila še enega sina. Toda mati je bila jasna, da ima le enega sina in eno hčer.

Na začetku letošnjega leta je ukrajinski koordinacijski center za vojake v ujetništvu potrdil: Nazar je živ in v ruskem zaporu. Februarja so ji povedali, da bi lahko bil vključen v naslednjo izmenjavo ujetnikov.

Šele ko ga je po izpustitvi slišala po telefonu, je zares verjela.

Nazar Daletski trenutno živi v rehabilitacijskem centru v drugi regiji Ukrajine. Z materjo se vsak dan pogovarjata prek videoklica, vendar o času v ruskem zaporu govori le malo. Omenil je pogoste pretepe in nasilje, kar je po pričevanjih mnogih ukrajinskih ujetnikov pogosta izkušnja v ruskem ujetništvu.

O njegovem stanju je njegova mati za Guardian povedala, da ga bolijo noge in da pogosto sliši neke zvoke, a načeloma je mentalno dobro. 

Mati zato komaj čaka, da se vrne domov. Že pripravlja seznam jedi, ki mu jih bo skuhala. 

Ob veselju pa družino bega vprašanje - čigavi so bili posmrtni ostanki, ki so jih pokopali? Po ponovni ekshumaciji so jih poslali na dodatno DNK analizo. Rezultati naj bi bili znani v prihodnjih tednih.

ukrajina vojna vojak

Zelenski pod pritiskom: bo omogočil tranzit ruske nafte preko Ukrajine?

Najprej shod v podporo Orbanu, nato opozicija za Magyarja

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
moskisvet
Portal
S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
okusno
Portal
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
