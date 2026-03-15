Tri leta hodila na sinov grob, potem pa je zazvonil telefon

Daletski je bil živ. Iz ruskega ujetništva so ga izpustili v okviru izmenjave vojnih ujetnikov. Ko je stopil na ukrajinsko ozemlje, so mu dali mobilni telefon. Na drugi strani je bila njegova mati, ki je verjela, da je njen sin že skoraj tri leta mrtev, piše Guardian.

Posnetek čustvenega telefonskega pogovora, ki ga je posnel lokalni uradnik, se je hitro razširil po družbenih omrežjih in ganil številne Ukrajince, ki v vojni redko doživijo dobre novice.

Nazar Daletski se je vojski pridružil kmalu po začetku ruske invazije februarja 2022. Doma je iz vasi blizu Lvova, kjer je živel z materjo. V mladosti je delal različna priložnostna dela v gradbeništvu, že leta 2014 pa se je kot prostovoljec boril na vzhodu Ukrajine.

Ko je Rusija začela obsežno invazijo, se je znova javil v vojsko. Sprva so ga zaradi zdravstvenih težav dvakrat zavrnili, tretjič pa so ga vendarle sprejeli. Na velikonočni konec tedna leta 2022 je odšel na fronto v Donbas.

Mamo je klical skoraj vsak dan. Pogovori so bili kratki. "Mama, živ sem," ji je običajno rekel, ne da bi razkril, kje se nahaja.

Po dveh tednih je postalo jasno, da so razmere na fronti vse hujše. Povedal ji je, da so bili z enoto pod hudim obstreljevanjem in da so obtičali v jarku. Naslednji dan telefonskega klica ni bilo. Mati je zaskrbljeno čakala ob telefonu.

Pozno zvečer je ta končno zazvonil. A na drugi strani ni bil njen sin.

"Vaš sin je ujetnik," je povedal neznan glas. "In kdo ste vi?" je vprašala. "Jaz sem tisti, ki ga je ujel." Nato je bila na zvezi le še tišina.

Njegova mati se je nato podala na pot, ki jo je v zadnjih letih prehodilo na tisoče ukrajinskih družin. Hodila je od ene institucije do druge, izpolnjevala obrazce in prosila za informacije o tem, kje bi lahko bil njen sin. Odgovorov ni bilo.

Maja 2023 je prejela klic iz Harkova z najhujšo novico: Nazar naj bi bil mrtev. Po navedbah oblasti je umrl že septembra 2022 – prav na svoj 44. rojstni dan – ko je bil konvoj vozil v Doneški regiji tarča dovražnega ognja. V enem izmed avtomobilov naj bi bili ukrajinski vojaki v civilnih oblačilih.

Družini so sporočili, da dvomov o identiteti zaradi analize DNK - ni, če ne želijo prevzeti posmrtnih ostankov, pa da jih bodo pokopali sami.

V domačo vas so posmrtne ostanke pripeljali v dveh vrečah. V krsti je bila čeznje položena vojaška uniforma. Mati je v krsto položila še nekaj osebnih stvari.

Na pokopališču so se zbrali vaščani, molitve je vodilo osem duhovnikov, igrala je godba. Nazarja so pokopali poleg očeta, ki je umrl tri leta prej. Kasneje je ukrajinska vojska izdala celo posmrtno priznanje za pogum, podpisano s strani vrhovnega poveljnika Oleksandra Sirskega.

Mati je poskušala živeti naprej. Pogosto je obiskovala pokopališče in vsako nedeljo v cerkvi molila za sinovo dušo. Izčrpana od žalosti je večkrat končala tudi v bolnišnici zaradi visokega krvnega tlaka.