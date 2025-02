V Novem Sadu nepregledna množica, luči, cvetje in blokada treh mostov

Minevajo trije meseci od nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, kjer je v zrušenju nadstreška umrlo 15 ljudi. Ob tej priložnosti bodo študenti v tem mestu na severu Srbije danes blokirali vse tri tamkajšnje mostove čez Donavo, pridružili pa se jim bodo tudi študenti iz drugih mest. Beograjske študente je sicer v Novem Sadu že sinoči pričakala navdušena množica, na celotni poti so jih domačini sprejeli s transparenti, glasnimi vzkliki in bučnim aplavzom, bogato obloženimi mizami in celo z ognjemetom.

Po 80 kilometrov dolgi poti iz Beograda so študentje v petek okoli 20. ure prikorakali v Novi Sad, kjer jih je pričakala množica ljudi. Na nebu je bil ognjemet, na ulicah pa petje in vzkliki, nekateri so prižgali bakle.

Pričakali pa jih niso samo študentje, temveč tudi ostali prebivalci mesta, kar dokazuje, da protesti niso več zgolj študentski. Že okoli 19. ure so v mesto prišli tudi kolesarji, ki so jih meščani prav tako lepo sprejeli, iz Srbije poroča naš novinar Miha Drozg. Pohodniki in kolesarji so se nato skupaj odpravili do železniške postaje, kjer so se poklonili žrtvam tragedije.

Danes bodo v Novem Sadu blokirali vse tri tamkajšnje mostove čez Donavo, pridružili pa se jim bodo tudi študenti iz drugih srbskih mest, kmetje in drugi občani ter znane osebnosti in predstavniki organizacij iz regije, ki podpirajo študente, poročajo srbski in hrvaški mediji. Po poročanju portala N1 Srbija, ki navaja enega od novosadskih študentov, bodo v okviru akcije Trije meseci - trije mostovi 24 ur blokirali Most svobode, druga dva – Varadinskega in Žeželjevega – pa do 15. ure.

Blokada bo po pričakovanjih še en množičen dogodek študentskega gibanja, ki je nastalo po tragični nesreči, za katero študenti krivijo korupcijo in netransparentnost pri obsežni večletni obnovi postaje. Gibanje je akcije zaostrilo po nasilju nad protestniki, ki se vsak dan s 15 minutami molka poklonijo žrtvam.

Srbski pisatelj in dramatik Siniša Kovačević je srbske študente v petek predlagal za Nobelovo nagrado za mir. Kandidatura je bila tudi uradno sprejeta.