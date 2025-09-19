Svetli način
Tujina

Tri mesece po uničujočem plazu hiše še vedno pod vodo

Blatten, 19. 09. 2025 18.56

N.L.
Več kot tri mesece po tem, ko je plaz zasul vas Blatten v Švici, v zasuti dolini še vedno ni odtekla vsa voda, ki je do streh zalila hiše. Lokalne oblasti sicer napovedujejo, da se bodo prvi prebivalci v vas lahko vrnili čez dve leti.

Kljub temu da je plaz vasico dobesedno pokopal, so lokalne oblasti prepričane, da se bo življenje v vas kmalu vrnilo. Zahtevna obnova poteka v okviru projekta Blatten 2030. Prav ta teden so na grušču, ki pokriva stare stavbe, simbolično zakopali prvo lopato.

Več novih hiš so sicer že zgradili v sosednjih vaseh, občinski svet pa si želi, da bi v Blattenu poleg stanovanj zgradili tudi cerkev in obnovili vaški trg. "Cilj je, da bi se prvi prebivalci v svoje domove vrnili konec leta 2028, večina pa do 2029," napoveduje župan Matthias Bellwald, ki dodaja, da želijo s simboliko prebivalcem pokazati, da imajo projekt obnove in vizijo.

Po njegovih besedah bo tudi voda iz nastalega jezera odtekla, življenje v vasi pa bo postalo varno, navaja Swissinfo. Ta teden je tudi parlament v kantonu Valais odobril solidarnostni prispevek v višini 10 milijonov švicarskih frankov (10,6 milijona evrov). Pomoč je namenjena prebivalstvu, podjetjem in združenjem v kraju. 

Hrvaška vlada napovedala nov val podražitev

Pobeg iz sveta omame: od kupovanja drog s telesom do normalnega življenja

KOMENTARJI (12)

Panter 63
19. 09. 2025 19.44
Tudi tam ni vse idealno, ne glede da je Švica pojma nekaj višjega.
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
19. 09. 2025 19.44
+1
St. Gallen, kje si?
ODGOVORI
1 0
Hind Rajab v spomin
19. 09. 2025 19.46
v lukjni
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
19. 09. 2025 19.42
-1
Še imajo srečo tem bodo vsaj uredili zadeve.Pri nas golobova sekta sploh ni posredovala ampak samo odtujila denar namenjen za škodo na poplavljenih območjih.Od donacij,raznih prireditev,zbiranja pomoči,eu sklada itd. ni sledu.Oškodovani ostali praznih rok kar tudi bodo v bodoče saj še malo manjka,da bo golobova sekta frčala na bližajočih se volitvah.Oškodovani bodo pa takoj pristali na grbi Janševega SDS-a kateri bo zopet moral vleči slovenijo iz dreka v katerega ga je golobova sekta pogreznila.Denar???O tem pa več ne bo sledu oziroma bo vse potihnilo saj se je že sedaj pometlo pod preprogo,ker je ostal pri nakupih zemljišč v tujini predvsem Dubaju kjer slovenija nima nikakršnih pooblastil.Tako delajo pastirji katerih njihove ovce samo plešejo,plešejo oj golobe hopa cupa hahahahaha.
ODGOVORI
2 3
MiliVanili65
19. 09. 2025 19.28
+0
Jajčjeglavec je vsega kriv
ODGOVORI
3 3
asdfghjklč
19. 09. 2025 19.21
Super lepo je živeti v alpah oz. pod alpami ... Bi takoj živel na taki lokaciji ... problem pa je, ko so plazovi skoraj na vsakodnevni ravni ob daljšem deževju ...
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
19. 09. 2025 19.12
+4
A to se zgledujejo po Sloveniji?
ODGOVORI
5 1
Hind Rajab v spomin
19. 09. 2025 19.05
+5
čudno...pri nas bi že krulili da je kriv golob
ODGOVORI
11 6
asdfghjklč
19. 09. 2025 19.21
+5
golob je vsega kriv.
ODGOVORI
8 3
MiliVanili65
19. 09. 2025 19.26
+1
a tole pa ne boš brisal?
ODGOVORI
2 1
25.maj
19. 09. 2025 19.38
+0
saj je
ODGOVORI
1 1
Buča hokaido
19. 09. 2025 19.46
Golob je kriv, da so ljudje zidali na poplavnih področjih, mnogi brez dovoljenj in to pred desetletji?
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
24ur.com
