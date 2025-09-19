Tri mesece po uničujočem plazu hiše še vedno pod vodo

- FOTO: AP
Kljub temu da je plaz vasico dobesedno pokopal, so lokalne oblasti prepričane, da se bo življenje v vas kmalu vrnilo. Zahtevna obnova poteka v okviru projekta Blatten 2030. Prav ta teden so na grušču, ki pokriva stare stavbe, simbolično zakopali prvo lopato.
Več novih hiš so sicer že zgradili v sosednjih vaseh, občinski svet pa si želi, da bi v Blattenu poleg stanovanj zgradili tudi cerkev in obnovili vaški trg. "Cilj je, da bi se prvi prebivalci v svoje domove vrnili konec leta 2028, večina pa do 2029," napoveduje župan Matthias Bellwald, ki dodaja, da želijo s simboliko prebivalcem pokazati, da imajo projekt obnove in vizijo.
Po njegovih besedah bo tudi voda iz nastalega jezera odtekla, življenje v vasi pa bo postalo varno, navaja Swissinfo. Ta teden je tudi parlament v kantonu Valais odobril solidarnostni prispevek v višini 10 milijonov švicarskih frankov (10,6 milijona evrov). Pomoč je namenjena prebivalstvu, podjetjem in združenjem v kraju.
