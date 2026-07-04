'Tri mesece se je učil upravljati drone, potem so ga poslali v mesoreznico'

Potem ko se je ruski predsednik Vladimir Putin v vojaški uniformi javno zahvalil vojakom za domnevno zavzetje Kostjantinivke, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski te navedbe označil za "še eno rusko laž". "Če bi bila Kostjantinivka res pod ruskim nadzorom, Putin verjetno ne bi imel težav, da bi se tam srečal z menoj in poiskal diplomatsko pot za končanje vojne. Toda dejstvo je, da ne bo prestopil frontne črte – resničnost je povsem drugačna od njegovih besed," je zapisal na družbenih omrežjih. Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Andrij Kovaljov je povedal, da ukrajinski vojaki še naprej držijo obrambne položaje. Ob tem je priznal, da so se manjše ruske pehotne skupine uspele prebiti globlje v mesto. "Zabeležili smo primere, ko so manjše pehotne skupine z enim do tremi vojaki prodrle globoko v obrambne položaje ukrajinskih sil. V mestu potekajo protidiverzantske operacije, okupacijske sile odkrivamo in uničujemo," je dejal. Po njegovih besedah je Rusija samo v petek izvedla enajst napadov na Kostjantinivko, vendar nobeden ni dosegel cilja. Mesto, v katerem je pred začetkom ruske invazije živelo približno 78.000 ljudi, ruske sile poskušajo zavzeti že več mesecev. Kostjantinivka velja za eno najpomembnejših ukrajinskih obrambnih točk v Doneški regiji, saj skupaj s Slovjanskom in Kramatorskom tvori zadnjo večjo obrambno linijo na vzhodu države.

Ukrajinska obramba v Kostjantinivki FOTO: Profimedia

Paradoks vojne: uspehi globoko v Rusiji, na fronti pa krvav boj za Kostjantinivko

Boj za mesto bo sicer neusmiljen, menijo analitiki. Gre za nekoč pomembno industrijsko središče, znano po steklarski industriji, ter pomembno cestno in železniško vozlišče. Danes so od njega ostale skoraj le še ruševine. Neprestano ga obstreljujejo topništvo, brezpilotni letalniki in ruske vodene letalske bombe, dejansko je skoraj povsem uničeno. "Kostjantinivka je trenutno najpomembnejša točka na fronti. Rusija je samo za napad na mesto tja napotila dodatnih 11.000 vojakov. Obupno jo potrebuje," ocenjuje upokojeni ukrajinski polkovnik in vojaški analitik Serhij Hrabski, navaja Radio Free Europe. Kostjantinivka velja za pomemben del tako imenovanega obrambnega pasu, ki skupaj s Slovjanskom in Kramatorskom predstavlja zadnjo veliko ukrajinsko obrambno linijo v Doneški regiji. Po ocenah analitikov bi padec mesta Rusiji odprl pot proti Druživki, nato pa še proti Kramatorsku in Slovjansku. Analitska skupina Deep State, povezana z ukrajinsko vojsko, opozarja, da ruske sile pritiskajo na mesto z vseh strani in postopoma prodirajo vse globlje. Rusija sicer napreduje, vendar izjemno počasi. Po podatkih ameriškega Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS) so ruske enote na območju Kostjantinivke v zadnjih mesecih napredovale povprečno le okoli 50 metrov na dan. Tudi način bojevanja se je spremenil. Namesto velikih oklepnih napadov ruska vojska vse pogosteje uporablja majhne pehotne skupine z enim ali dvema vojakoma. Ti se neopazno prebijejo v mesto, zasedejo porušene stanovanjske bloke ali zapuščene industrijske objekte in čakajo na prihod novih enot. "Niso več veliki jurišni oddelki. V mesto prihajajo eden po eden, zasedejo delno porušeno stavbo ali staro tovarno in čakajo na okrepitve," opisuje nekdanji ukrajinski obveščevalec Ivan Stupak. Napredovanje Rusije ostaja izjemno drago. Po ocenah britanske obveščevalne službe je od začetka invazije umrlo skoraj 500.000 ruskih vojakov, še približno milijon pa jih je bilo ranjenih ali pogrešanih. Tudi Ukrajina je utrpela hude izgube. Ameriški CSIS ocenjuje, da je umrlo do 150.000 ukrajinskih vojakov, do 475.000 pa jih je bilo ranjenih ali pogrešanih. Bitka za Kostjantinivko razkriva paradoks sedanje faze vojne. Na eni strani Ukrajina z napadi globoko na ruskem ozemlju uspešno spodkopava energetsko infrastrukturo. Brezpilotni letalniki zadenejo rafinerije, izvozne naftne terminale, skladišča goriva in vojaške tovarne tudi več sto kilometrov od meje. Posledice so že vidne. Skoraj vse ruske regije poročajo o omejitvah pri prodaji goriva ali pomanjkanju bencina, težave pa so prizadele tudi zasedeni Krim. Na drugi strani pa se na fronti razmere ne obračajo v prid Kijevu. Čeprav Ukrajina Rusiji povzroča vse več gospodarske in logistične škode, mora njena vojska na vzhodu države še naprej zadrževati številčnejšega nasprotnika, ki je pripravljen plačevati ogromne izgube za počasno napredovanje. Zato številni analitiki opozarjajo, da bo morebitni padec Kostjantinivke predvsem taktična zmaga Rusije, ne pa nujno tudi strateški preobrat vojne. Hrabski ocenjuje, da bodo ukrajinske sile skušale mesto braniti čim dlje in ruskim enotam povzročiti čim več izgub. "To bo zelo dolgo ostalo sivo območje," napoveduje.

Vojna v Ukrajini FOTO: AP

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