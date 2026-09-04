Tri Michelinove zvezdice, 18 točk GaultMillau, zdaj chef odhaja zaradi sina

Za švicarsko visoko kulinariko je novica veliko presenečenje. Sven Wassmer bo po osmih letih zapustil luksuzni Grand Resort Bad Ragaz v kantonu St. Gallen, kjer vodi restavracijo Memories. S tremi Michelinovimi zvezdicami in 18 od 20 možnih točk kulinaričnega vodnika GaultMillau sodi med najbolj cenjene kuharske mojstre v državi.
Toda v ozadju njegove odločitve niso novi Michelinovi cilji ali prestop h konkurenci. Wassmer želi v prihodnje več prostora nameniti družini in podjetju, ki ga vodi skupaj z ženo Amando.
Pomemben del odločitve naj bi bila diagnoza avtizma, ki so jo postavili njegovemu najmlajšemu sinu. Kot je Wassmer povedal za GaultMillau, je to spremenilo družinsko življenje in njihov fokus, ni pa zmanjšalo njegovih ambicij – po njegovih besedah jih je pravzaprav še izostrilo.
Skupaj z ženo želi zdaj okrepiti svetovalno dejavnost njune družbe Wassmer Family Group, tako v Švici kot v tujini.
Po osmih letih konec obdobja
Wassmer bo za štedilnikom restavracije Memories zadnjič konec februarja 2027. Njegov odhod pomeni konec osemletnega obdobja, v katerem se je restavracija povzpela v sam vrh švicarske gastronomije. Spremembe bodo še večje, saj se bo hkrati zaprla tudi restavracija Verve by Sven, ki se ponaša z eno Michelinovo zvezdico in 15 točkami GaultMillau.
Vodstvo enajprestižnejših švicarskih hotelov zdaj čaka zahtevna naloga – poiskati morajo kuharskega mojstra, ki bo zapolnil veliko praznino.
Ko otrok potrebuje več prisotnosti staršev
Avtizem se pri vsakem otroku izraža drugače, skupno pa je, da lahko nekateri otroci potrebujejo bistveno več podpore, predvidljivosti in predvsem prisotnosti staršev. Ti so pogosto tisti, ki otroku pomagajo razumeti svet okoli njega, ga vodijo skozi spremembe in situacije, ki so zanj lahko preobremenjujoče, ter mu zagotavljajo občutek varnosti in stabilnosti. Pri tem ne gre le za strokovne obravnave ali terapije, ampak za vsakodnevno življenje – jutra, večere, obroke, šolo, spremembe rutine in preprosto čas, preživet skupaj.
Prav tega časa pa imajo vrhunski kuharski mojstri pogosto najmanj. Vodenje restavracije s tremi Michelinovimi zvezdicami ni običajna služba z osemurnim delovnikom. Pomeni dolge dneve, večerno delo, konce tedna in praznike v restavraciji ter nenehno odgovornost za ekipo in raven kuhinje, od katere se vsak večer pričakuje skoraj popolnost. Uspeh na tej ravni gastronomije zato pogosto zahteva tudi veliko osebnega odrekanja.
Ko se v družini rodi oziroma odrašča otrok, ki potrebuje več podpore, lahko takšen način življenja postane še težje združljiv s starševstvom. Wassmer ni dejal, da zaradi sinovega avtizma ne more več opravljati svojega poklica. Je pa jasno povedal, da je sinova diagnoza spremenila fokus družine.
Wassmerjeva odločitev ni tako neobičajna, kot se morda zdi. Raziskave kažejo, da starši otrok z avtizmom zaradi povečanih potreb po skrbi in prisotnosti pogosteje prilagajajo svoje poklicno življenje – zmanjšajo število delovnih ur, iščejo bolj prilagodljivo zaposlitev ali delo začasno opustijo. Še posebej izrazito je to pri materah.
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