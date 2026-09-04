Tri Michelinove zvezdice, 18 točk GaultMillau, zdaj chef odhaja zaradi sina

Za švicarsko visoko kulinariko je novica veliko presenečenje. Sven Wassmer bo po osmih letih zapustil luksuzni Grand Resort Bad Ragaz v kantonu St. Gallen, kjer vodi restavracijo Memories. S tremi Michelinovimi zvezdicami in 18 od 20 možnih točk kulinaričnega vodnika GaultMillau sodi med najbolj cenjene kuharske mojstre v državi. Toda v ozadju njegove odločitve niso novi Michelinovi cilji ali prestop h konkurenci. Wassmer želi v prihodnje več prostora nameniti družini in podjetju, ki ga vodi skupaj z ženo Amando. Pomemben del odločitve naj bi bila diagnoza avtizma, ki so jo postavili njegovemu najmlajšemu sinu. Kot je Wassmer povedal za GaultMillau, je to spremenilo družinsko življenje in njihov fokus, ni pa zmanjšalo njegovih ambicij – po njegovih besedah jih je pravzaprav še izostrilo. Skupaj z ženo želi zdaj okrepiti svetovalno dejavnost njune družbe Wassmer Family Group, tako v Švici kot v tujini.

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Po osmih letih konec obdobja

Wassmer bo za štedilnikom restavracije Memories zadnjič konec februarja 2027. Njegov odhod pomeni konec osemletnega obdobja, v katerem se je restavracija povzpela v sam vrh švicarske gastronomije. Spremembe bodo še večje, saj se bo hkrati zaprla tudi restavracija Verve by Sven, ki se ponaša z eno Michelinovo zvezdico in 15 točkami GaultMillau. Vodstvo enajprestižnejših švicarskih hotelov zdaj čaka zahtevna naloga – poiskati morajo kuharskega mojstra, ki bo zapolnil veliko praznino.

Deklica z avtizmom (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

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