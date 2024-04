Tri osebe ustreljene, četrto zbila policija: 'Sreča je, da ni nihče umrl'

Na dogodku ob praznovanju konca muslimanskega svetega meseca ramazana so odjeknili streli. Po zadnjih podatkih so ranjene najmanj štiri osebe, tri so utrpele strelne rane, poškodovan pa je tudi otrok, ki ga je zbilo policijsko vozilo. Ameriške oblasti v Filadelfiji so aretirale pet oseb, tudi 15-letnika, ki ga je policist ustrelil v nogo in ramo. "Zelo veliko srečo imamo, da ni bilo ustreljenih več ljudi in da ni nihče umrl," so sporočile oblasti.

OGLAS

Policijski komisar v Filadelfiji Kevin Bethel je povedal, da so streli v parku odjeknili okoli 14.30 po krajevnem času, poroča The Washington Post. Dve skupini sta na trgu Clara Muhammad v parku, polnem ljudi, ki so se tam zbrali, da bi praznovali konec svetega meseca ramazana, začeli streljati druga na drugo. Bethel je povedal, da je bilo izstreljenih okoli 30 nabojev. "Danes imamo zelo veliko srečo, da ni bilo ustreljenih več ljudi in da ni nihče umrl," je priznal komisar.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Streljanje v Filadelfiji icon-picture-layer-2 1 / 9

Policisti so pri izhodu iz parka West Philadelphia aretirali štiri ljudi, ki so imeli pri sebi orožje. Ob tem pa so aretirali tudi 15-letnika, ki ga je eden izmed policistov ustrelil v nogo in ramo. Najstnik, ki so ga odpeljali v bolnišnico in je trenutno v stabilnem stanju, je imel v rokah pištolo, ko je policist streljal, je dejal Bethel, ki je dodal, da policija kljub temu preverja tudi streljanje policista.

Poškodbe pa so utrpele še najmanj tri druge osebe. Dve so v bolnišnico prepeljali s strelnimi ranami, a sta prav tako v stabilnem stanju. 22-letnik je bil v incidentu ustreljen v trebuh, še en mladoletnik pa je bil ustreljen v roko. V bolnišnico pa so prepeljali tudi otroka, v katerega je med posredovanjem trčilo policijsko vozilo. Kot je povedal Bethel, ima otrok zlomljeno nogo. 'Kot ljudje bi lahko bili boljši' Praznovanje se je sicer po prvih strelih sprevrglo v kaos. Komisar je opisal, da so ljudje pograbili svoje otroke in jih skušali zaščititi pred nevarnostjo. Županja Filadelfije Cherelle Parker je medtem obiskala prizorišče streljanja ter se pogovorila s člani skupnosti, so za Washington Post povedali v njenem uradu.

Streljanje v Filadelfiji FOTO: AP icon-expand