Streljanje v centru za priseljence v Dallasu: ena žrtev, strelec mrtev

Vršilec dolžnosti direktorja ameriške imigracijske in carinske službe v Dallasu Todd Lyons je potrdil, da je prišlo do streljanja: "Ustreljeni bi lahko bili zaposleni, civilisti, lahko bi šlo pa tudi za priprte v centru," je Lyons povedal o identiteti usteljenih in dodal, da še zadevo še vedno preiskujejo.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dejala, da podrobnosti še odkrivajo. Noemova je dejala, da motiv ostaja nejasen in opozorila, da se je v zadnjih časih število napadov na agente Imigracijske in carinske službe povečalo.

Ob avtocesti v bližini centra so opazili na desetine reševalnih vozil, kot poroča AP.