Tujina

Streljanje v centru za priseljence v Dallasu: ena žrtev, strelec mrtev

Dallas , 24. 09. 2025 15.04 | Posodobljeno pred 3 minutami

Ena oseba je umrla, dve pa sta bili ranjeni med streljanjem v pripornem centru Imigracijske in carinske službe ZDA v Dallasu, strelec pa je umrl zaradi strelne rane, ki si jo je zadal sam. Število napadov na agente carinske službe se je po besedah ameriške ministrice za domovinsko varnost v zadnjih časih povečalo.

Vršilec dolžnosti direktorja ameriške imigracijske in carinske službe v Dallasu Todd Lyons je potrdil, da je prišlo do streljanja: "Ustreljeni bi lahko bili zaposleni, civilisti, lahko bi šlo pa tudi za priprte v centru," je Lyons povedal o identiteti usteljenih in dodal, da še zadevo še vedno preiskujejo.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dejala, da podrobnosti še odkrivajo. Noemova je dejala, da motiv ostaja nejasen in opozorila, da se je v zadnjih časih število napadov na agente Imigracijske in carinske službe povečalo.

Ob avtocesti v bližini centra so opazili na desetine reševalnih vozil, kot poroča AP.

Priporni center ameriške službe ICA v Dallasu
Priporni center ameriške službe ICA v Dallasu FOTO: AP
