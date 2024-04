Tri pogrešane smučarje v Švici našli mrtve

Po snežnem plazu, ki se je sprožil včeraj, malo po 14. uri, so v Zermattu pogrešali štiri ljudi. Kljub slabemu vremenu je iskanje pogrešanih nemudoma steklo, vendar so ga v poznih večernih urah prekinili, ko so potrdili, da so bili trije pogrešani najdeni mrtvi, ena oseba pa poškodovana.

Oblasti so sicer že več dni pred tem opozarjale na povečano previdnost zaradi močnega sneženja in zelo močnega vetra. Nevarnost je bila predvsem visoka v kantonih Grisons in Valais, ki sta priljubljeni smučarski destinaciji. "Pričakovati je zelo velike, v nekaterih primerih tudi izjemno spontane snežne plazove," so sporočili z Inštituta za raziskovanje snega in snežnih plazov.