Tri rakete zadele območje ameriškega veleposlaništva v Bagdadu

Kot poročajo številni ameriški in svetovni mediji, je območje ameriškega veleposlaništva v iraški prestolnici zadelo več raket. To je prvič po več letih, da so neposredno zadeli območje veleposlaništva, piše ABC News.

Adil Abdul Mahdi, iraški premier, je obsodil napad in dejal, da bodo preiskali okoliščine napada, da bi preprečili, da se to še vnaprej dogaja, in kaznovali odgovorne. Dejal je, da je iraška vlada predana temu, da zaščiti vse diplomatske misije na njihovih tleh in da bodo naredili vse, kar je za to potrebno.

Raketni napadi na t.i. zeleno cono sicer niso redki. Prejšnji teden so tri rakete prav tako zadele bagdadsko zeleno cono, znotraj katere je veleposlaništvo in številne ameriške vladne stavbe. Iraške oblasti so sicer potrdile, da žrtev in poškodovanih v tem napadu ni bilo.