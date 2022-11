'Tri sestre so bile, ena jo je držala za roke, druge pa so se smejale'

"Vem, da preživljate težke čase, a dovolite, da se vam, družini Nura in celotnemu albanskemu narodu, javno opravičimo v imenu družine Peljaj iz Novega Sela pri Peći. Z božjo pomočjo se ta primer ne bo ponovil," je med drugim v izjavi za kosovske medije zatrdil oče medicinske sestre in omenil "duhovno tragedijo, ki jo je s svojim nasilnim vedenjem povzročila njegova hči".

Opravičilo je bilo objavljeno dan po aretaciji treh medicinskih sester in objavi posnetka na družbenih omrežjih, ki prikazuje medicinske sestre, ki se znašajo nad starejšo žensko. Aretacijo je potrdila kosovska policija, ob tem pa sporočila, da so suspendirali še štiri sestre, poroča Jutarnji List.

Na posnetku, ki je bil osrednja novica kosovskih medijev, je mogoče videti, kako se starka skuša braniti, medtem ko jo medicinska sestra vedno znova udarja. Državno tožilstvo je sporočilo, da sta v tem primeru angažirana dva tožilca. Osebe sumijo storitve kaznivega dejanja nasilništva.

Hči starke, ki je bila fizično zlorabljena, pa je v čustveni izjavi povedala, da je šokirana nad nasiljem, ki ga je doživela njena mati.

Povedala je, da je mamo obiskovala enkrat ali dvakrat na teden, pred štirimi dnevi pa je na materinem obrazu opazila znake nasilja. A pravi, da si ni mogla niti predstavljati, da so zanje odgovorni zaposleni.

"Upam, da bo pravici zadoščeno in bo primer rešen," je dejala zgrožena hči. "Tri sestre so bile, ena jo je držala za roke, druge pa so se ji smejale. To je konec sveta. Zelo sem pretresena."

Dodala je, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo pravici zadoščeno.