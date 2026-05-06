Tri tedne po nesreči smučarki poslali račun za 8000 evrov

Salzburg, 06. 05. 2026 10.24 pred 1 uro 2 min branja 66

Avtor:
M.S.
Avstrijski reševalni helikopter

21-letna Avstrijka se je konec januarja hudo poškodovala na smučišču blizu Salzburga. Vanjo je na progi trčil smučar, nato pa pobegnil. Zaradi zloma ključnice je potrebovala prevoz v bolnišnico, kamor so jo prepeljali s helikopterjem. Čeprav so ji obljubili, da ne bo imela dodatnih stroškov, jo je tri tedne po nesreči v poštnem nabiralniku pričakalo neprijetno presenečenje.

"Smučala sem s prijateljico, ko je vame od zadaj trčil smučar. Takoj sem vedela, da imam zlomljeno ključnico, zelo me je bolelo," je za avstrijski Heute povedala Kathrin E.

Z motornimi sanmi so jo prepeljali do žičnice, od tam pa se je sama spustila do spodnje postaje. Vedela je, da bi jo potencialno reševanje s helikopterjem brez zasebnega zavarovanja izjemno drago stalo.

Oskrbela sta jo uslužbenca Rdečega križa in ji dala protibolečinska zdravila, zdravnik pa je odločil, da mora v bolnišnico. Načrtovano je bilo, da jo prepeljejo z reševalnim vozilom, a to nikoli ni prispelo. Prispel pa je helikopter.

"Povedali so mi, da zaradi pomanjkanja osebja in časovnih omejitev zame ni na voljo reševalno vozilo. Namesto tega bo prišel helikopter. Vendar sem jih opozorila, da nimam zasebnega zavarovanja in zato nisem želela iti z dragim helikopterjem. Ni moja krivda, da Rdeči križ nima dovolj vozil," pravi 21-letnica.

Osebje Rdečega križa ji je zagotovilo, da plačilo helikopterja ne bo potrebno, zato je pristala na prevoz.

Še isti dan so jo v bolnišnici operirali in ji vstavili vijake, tri tedne pozneje pa je na dom prispelo neprijetno presenečenje. Izpostava avstrijskega Rdečega križa v Salzburgu ji je poslala račun za prevoz s helikopterjem v višini 8027,77 evra.

V 21-letnico je na smučišču trčil smučar, nato pa odpeljal naprej (slika je simbolična).
"Odprla sem pošto, prebrala pismo in takoj mi je postalo slabo. Mislila sem, da je prišlo do nekakšne napake," je povedala za Heute.

Kasneje so ji znesek znižali na 6000 evrov, po posredovanju varuha človekovih pravic in objavi v medijih pa je Rdeči križ popustil in se odpovedal plačilu.

Avstrijski varuh človekovih pravic Bernhard Achitz je ob tem opozoril, da Rdeči križ v Salzburgu ne opravlja le helikopterske reševalne službe, ampak ga je država pooblastila tudi za vodenje nadzornega centra za reševalna vozila in prevoz pacientov. Achitz se zato sprašuje, ali Rdeči križ v določenih primerih raje pošlje helikopter kot reševalno vozilo, ker ima od tega finančne koristi.

Salzburški Rdeči križ je za Kronen Zeitung zanikal obtožbe in poudaril, da delujejo le kot posredniki ter da nimajo finančnega interesa.

Iqos
06. 05. 2026 12.00
Takole bo pa zgledal račun za tiste,ki jim je pr nas težko plačat 35 evrov za zdravstveno,ko bo rabil kako operaciji, npr slepiča. Kaj večjega gre pa že v desettisoče evrov. Zamislite se nad tistimi,ki vas ščuvajo,da je to še en nepotreben davek.
puspan
06. 05. 2026 11.56
Tako bi moralo biti že dolgo pri nas!
Uporabnik 293
06. 05. 2026 11.53
Krivo je vodstvo smučišča, ker se ukvarja s poslovno dejavnostjo in mora poskrbeti za varnost in reševanje na smučišču...
anonimcek
06. 05. 2026 11.53
Pravilno! Zastonj kosila ni! Če nimaš par 10€ za asistenčno zavarovanje ostani doma. Razmišljanje, da je helikopter v tujini gratis kot pri nas v Sloveniji je neodgovorno!
cecen
06. 05. 2026 11.59
Saj si prebral, da ni želela s helikopterjem zaradi plačila? In da so ji zagotavljalj , da ne bo potrebno računa plačevati?
4krogci
06. 05. 2026 11.53
Zato se pa na smucanje uzame s sabo zavarovanje, ki krije tudi te neumnosti!
Dragica Cegler
06. 05. 2026 11.51
biggbrader Daj orvo preberi,pa pol komentiraj.
GLAVAČ
06. 05. 2026 11.51
Klicatelj naj plača,saj se vidi kđo je klical,ona ga ni
galeon
06. 05. 2026 11.51
Če mora bit zavarovan avto na cesti naj bo pa še smučarka na smučišču.
FaustoBernardi
06. 05. 2026 11.50
ne zaupajte rdecem krizu!
Lark
06. 05. 2026 11.48
"Achitz se zato sprašuje, ali Rdeči križ v določenih primerih raje pošlje helikopter kot reševalno vozilo, ker ima od tega finančne koristi.". ***Temu se reče incentive, še vedno čakam, da se bo takšen pojem razumelo v Sloveniji***
Dragica Cegler
06. 05. 2026 11.47
Sem bila že vesela,da se je to zgodilo pri nas Pa ni.,ker pti nas smo vsi solidarni do vseh in tisti z minimalnem plačujejo bogatim njihovo neodgovornost. Seveda to plačujemo tudi tujcem,ki imajo mesečno plačo,kot mi letno.Ne razumem pa reševalcev,da temu nebaredijo konec Ali pa hočejo biti vsem všečni.?
4krogci
06. 05. 2026 11.54
Aj ne kokodakaj! Ravno sedaj prihaja tvoj pastir na oblast, ki bo bogatim dal oprostilo vseh stvari!
Uporabnik1921539
06. 05. 2026 11.43
sama si je kriva.Poskodovala bi se pri nas in bi bilo vse zastonj
mario7
06. 05. 2026 11.42
Prav je tako. Naj se zavarujejo če grejo na smučanje. Zakaj bi vsi ostali plačevali?
Brihtno
06. 05. 2026 11.53
Prav bi bilo, če ji ne bi obljubili, da bo zastonj...
Uporabnik 293
06. 05. 2026 11.54
To ne drži! kdo služi v tem primeru je odgovoren !!!
lep in grd hkrati
06. 05. 2026 11.41
ka pa pravte na to , da sovražim svojega sina? Vsak dan ko pridem domov iz službe sedi za računalnikom si dopisuje z vrstniki pa se hihita . Takrt bi ga najraj okrog kepe usekov. Pa tut če ga hočem ga ne morem ker je tako suh kot peresce. Ko mu rečem , da mu bom zbil mlečne zobke ven , da bo lahko samo še od mamice kakavčka pupov mi grozi , da bo poklical center za socialno delo. Ka pa pravte na to?
Uporabnik1921539
06. 05. 2026 11.45
odvisno,koliko je starLahko poklice cente za socialno delo in kahko ga das v posvojitev.To mu razlozi,pa bos videl.Omejitev financiranha ba hrano,pijaco in dom in nic drugega.Sedenja za racunalnikom bo takoj konec.Nisi dolzan placevati interneta,telefons,.....zgolj golo prezivetje
lakala28
06. 05. 2026 11.39
Tako to je, ko se zdravstveni sistem olastnini. Ja, tudi jodlarji imajo interventni zakon za razvoj. Pri nas bo tudi, nič bat. Izjemno se mudi, da si ne bi kdo premislil in to vlado prevarantov, lažnivcev in goljufov skenslal, še preden začnejo stampedo na javne finance in javni sistem.
Želko Kacin
06. 05. 2026 11.39
kwa pa smuča
biggbrader
06. 05. 2026 11.38
Mafija, kot pri nas.
NeXadileC
06. 05. 2026 11.38
Helikopter je hotel zaslužiti, zato ni prispelo vozilo. Gotovo.
Stajerc22
06. 05. 2026 11.37
A ni tako, da si s kupljeno smucarsko karto avtomatsko zavarovan na smuciscu?
Brihtno
06. 05. 2026 11.53
Ne
