Tri tedne po nesreči smučarki poslali račun za 8000 evrov

"Smučala sem s prijateljico, ko je vame od zadaj trčil smučar. Takoj sem vedela, da imam zlomljeno ključnico, zelo me je bolelo," je za avstrijski Heute povedala Kathrin E.
Z motornimi sanmi so jo prepeljali do žičnice, od tam pa se je sama spustila do spodnje postaje. Vedela je, da bi jo potencialno reševanje s helikopterjem brez zasebnega zavarovanja izjemno drago stalo.
Oskrbela sta jo uslužbenca Rdečega križa in ji dala protibolečinska zdravila, zdravnik pa je odločil, da mora v bolnišnico. Načrtovano je bilo, da jo prepeljejo z reševalnim vozilom, a to nikoli ni prispelo. Prispel pa je helikopter.
"Povedali so mi, da zaradi pomanjkanja osebja in časovnih omejitev zame ni na voljo reševalno vozilo. Namesto tega bo prišel helikopter. Vendar sem jih opozorila, da nimam zasebnega zavarovanja in zato nisem želela iti z dragim helikopterjem. Ni moja krivda, da Rdeči križ nima dovolj vozil," pravi 21-letnica.
Osebje Rdečega križa ji je zagotovilo, da plačilo helikopterja ne bo potrebno, zato je pristala na prevoz.
Še isti dan so jo v bolnišnici operirali in ji vstavili vijake, tri tedne pozneje pa je na dom prispelo neprijetno presenečenje. Izpostava avstrijskega Rdečega križa v Salzburgu ji je poslala račun za prevoz s helikopterjem v višini 8027,77 evra.
"Odprla sem pošto, prebrala pismo in takoj mi je postalo slabo. Mislila sem, da je prišlo do nekakšne napake," je povedala za Heute.
Kasneje so ji znesek znižali na 6000 evrov, po posredovanju varuha človekovih pravic in objavi v medijih pa je Rdeči križ popustil in se odpovedal plačilu.
Avstrijski varuh človekovih pravic Bernhard Achitz je ob tem opozoril, da Rdeči križ v Salzburgu ne opravlja le helikopterske reševalne službe, ampak ga je država pooblastila tudi za vodenje nadzornega centra za reševalna vozila in prevoz pacientov. Achitz se zato sprašuje, ali Rdeči križ v določenih primerih raje pošlje helikopter kot reševalno vozilo, ker ima od tega finančne koristi.
Salzburški Rdeči križ je za Kronen Zeitung zanikal obtožbe in poudaril, da delujejo le kot posredniki ter da nimajo finančnega interesa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.