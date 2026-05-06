Tri tedne po nesreči smučarki poslali račun za 8000 evrov

"Smučala sem s prijateljico, ko je vame od zadaj trčil smučar. Takoj sem vedela, da imam zlomljeno ključnico, zelo me je bolelo," je za avstrijski Heute povedala Kathrin E.

Z motornimi sanmi so jo prepeljali do žičnice, od tam pa se je sama spustila do spodnje postaje. Vedela je, da bi jo potencialno reševanje s helikopterjem brez zasebnega zavarovanja izjemno drago stalo.

Oskrbela sta jo uslužbenca Rdečega križa in ji dala protibolečinska zdravila, zdravnik pa je odločil, da mora v bolnišnico. Načrtovano je bilo, da jo prepeljejo z reševalnim vozilom, a to nikoli ni prispelo. Prispel pa je helikopter.

"Povedali so mi, da zaradi pomanjkanja osebja in časovnih omejitev zame ni na voljo reševalno vozilo. Namesto tega bo prišel helikopter. Vendar sem jih opozorila, da nimam zasebnega zavarovanja in zato nisem želela iti z dragim helikopterjem. Ni moja krivda, da Rdeči križ nima dovolj vozil," pravi 21-letnica.

Osebje Rdečega križa ji je zagotovilo, da plačilo helikopterja ne bo potrebno, zato je pristala na prevoz.

Še isti dan so jo v bolnišnici operirali in ji vstavili vijake, tri tedne pozneje pa je na dom prispelo neprijetno presenečenje. Izpostava avstrijskega Rdečega križa v Salzburgu ji je poslala račun za prevoz s helikopterjem v višini 8027,77 evra.