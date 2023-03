Tri tedne po uničujočem potresu izpod ruševin rešili psa

Iz Turčije poročajo o še enem čudežu. 22 dni po rušilnem potresu, ki je prizadel več turških krajev in sosednjo Sirijo, so reševalci izpod ruševin rešili prestrašenega psa. Posnetek reševanja s srečnim koncem prihaja iz mesta Antakya, kjer so do zdaj rešili že več mačk, zajcev, ptic in drugih domačih živali.

Na videoposnetku, ki ga je delila turka zasebna agencija so reševalci med podrtinami zrušene stavbe iskali in klicali psa. Po uspešno opravljeni reševalni akciji je pes pod imenom Aleks videti nekoliko prestrašen, a zdrav. V mestu Antakya so izpod ruševin rešili številne domače živali, poleg domačinov pa za njihovo reševanje skrbi tudi združenje za zaščito živali Haytap. Postavljen imajo tudi šotor, v katerem oskrbujejo ranjene živali. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right V potresu umrlo več kot 50.000 ljudi Vesele zgodbe o reševanju tako domačih živali kot tudi ljudi dajejo upanje za vse, ki jih je najhujša naravna nesreča v zgodovini države prizadela. V potresu, ki je z magnitudo 7,8 prizadel jug Turčije in Sirijo, je v Turčiji umrlo več kot 45.000 ljudi, v sosednji Siriji pa več kot 6000. Po podatkih turške vlade je bilo v enajstih provincah uničenih več kot 173.000 poslopij, skoraj dva milijona ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo.