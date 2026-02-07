Naslovnica
Tujina

Gledal 'hotelsko pornografijo', ko je na posnetku opazil sebe ...

Šenžen, 07. 02. 2026 09.20 pred 1 uro 4 min branja 30

Avtor:
M.V.
Hotelska soba

Neke noči leta 2023 je Eric brskal po družbenih omrežjih, ki jih je redno uporabljal za gledanje pornografije. Po nekaj sekundah videoposnetka je otrpnil. Spoznal je, da posnetek para, ki ga je gledal, predstavlja njega in njegovo dekle. Tri tedne prej sta prenočila v hotelu v Šenženu na jugu Kitajske, ne da bi se zavedala, da v sobi nista sama.

Njune najbolj intimne trenutke je posnela skrita kamera v hotelski sobi, posnetek pa je nato postal dostopen tisočim neznanim ljudem, ki so se prijavili na kanal, ki ga je Eric sam uporabljal za dostop do pornografskih vsebin, poroča BBC. Eric (kar sicer ni njegovo pravo ime) je bil prej del občinstva, ki je spremljalo kitajsko 'vohunsko pornografijo', zdaj pa je postal njena žrtev.

Vohunska pornografija na Kitajskem obstaja že vsaj desetletje, kljub dejstvu, da je produkcija in distribucija pornografije v državi nezakonita. V zadnjih letih pa je ta postala redna tema na družbenih omrežjih, kjer ljudje – zlasti ženske – delijo nasvete o tem, kako odkriti skrite kamere, ki včasih niso večje od radirke na svinčniku. Nekateri so šli še korak dlje in v hotelskih sobah postavili šotore, da bi se izognili snemanju. Aprila lani so bili uvedeni novi vladni predpisi za omejitev širjenja tega pojava. Lastnikom hotelov je naročeno, da redno preverjajo sobe za skrito snemalno opremo.

Skrita kamera
Skrita kamera
FOTO: Shutterstock

Grožnja ostaja

Vendar grožnja skrivnega snemanja v hotelskih sobah ni izginila. Preiskava BBC je odkrila na tisoče nedavnih posnetkov vohunskih kamer, posnetih v hotelskih sobah, ki se prodajajo kot pornografska vsebina na številnih spletnih mestih.

Velik del tega gradiva se oglašuje prek aplikacije Telegram, ki je na Kitajskem uradno prepovedana, vendar se pogosto uporablja za nezakonite dejavnosti. V 18 mesecih preiskave je bilo identificiranih šest različnih spletnih mest in aplikacij, ki se promovirajo na Telegramu.

Spletne strani so navajale, da so v hotelskih sobah upravljali več kot 180 skritih kamer, ki so ne le snemale, ampak tudi prenašale dejavnosti gostov v živo. Eno od teh spletnih mest so spremljali sedem mesecev. V tem obdobju je bila vsebina posneta s 54 različnimi kamerami, od katerih je bila približno polovica aktivnih v danem trenutku.

BBC ocenjuje, da bi lahko bilo v tem obdobju posnetih na tisoče gostov. Večina jih verjetno nikoli ne bo izvedela, da so bili pred skrito kamero.

Od uporabnika do žrtve

Eric, ki prihaja iz Hongkonga, je kot najstnik začel gledati na skrivaj posnete videoposnetke. Pravi, da ga je pritegnila njihova "surovost". "Pritegnilo me je dejstvo, da ljudje niso vedeli, da jih snemajo," pravi Eric, ki je zdaj v svojih tridesetih. "Mislil sem, da je klasični porno zrežiran, ponarejen," dodaja.

Vendar se je njegova perspektiva popolnoma spremenila, ko je odkril videoposnetek sebe in svojega dekleta Emily. Videoposnetek je bil zmontiran v enourni posnetek in objavljen na Telegramu. Ko ji je povedal, kaj se je zgodilo, je Emily sprva mislila, da se šali. Toda po ogledu videoposnetka je bila zgrožena. Bala se je, da so ga morda videli njeni kolegi in družina. Nekaj tednov nista govorila.

Kako deluje omrežje skritih kamer?

Industrija, ki izkorišča nič hudega sluteče pare in njihove najbolj intimne trenutke, še naprej deluje skoraj nemoteno. Eden najvidnejših preprodajalcev pornografije z vohunskimi kamerami je bil agent z vzdevkom "AKA".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novinar BBC, ki se je izdajal za stranko, se je naročil na eno od spletnih mest za prenos v živo, ki jih je oglaševal AKA. Mesečna naročnina je znašala 450 juanov (približno 55 evrov). Po prijavi je bilo mogoče izbirati med petimi oddajami, od katerih je vsaka prikazovala več hotelskih sob. Posnetki so postali vidni takoj, ko je gost vstavil kartico v režo za napajanje.

Prenose v živo je bilo mogoče previti nazaj od začetka in prenesti arhivirane posnetke. AKA je te posnetke oglaševal prek kanala Telegram, ki je imel v nekem trenutku do 10.000 članov. V arhivu je bilo na voljo več kot 6000 posnetkov iz leta 2017.

Naročniki so v komentarjih razpravljali o videzu gostov, poslušali njihove pogovore in ocenjevali njihove spolne predstave. Ko je par začel s spolnim odnosom, je sledilo praznovanje. Ko so ugasnili luči, so se pojavile pritožbe. Komentarji so bili žaljivi tudi do žensk.

Kamera v prezračevalni odprtini

Raziskovalcem je uspelo najti tudi skrito kamero v hotelski sobi v Žengžoju v osrednji Kitajski. Kamera je bila skrita v prezračevalni odprtini, usmerjena proti postelji in priključena na električno omrežje stavbe.

V 18-mesečni preiskavi je bilo odkritih ducat agentov, ki se ukvarjajo s snemanje. Njihova komunikacija je nakazovala, da delajo za ljudi, ki so jih imenovali "lastniki kamer", ki urejajo postavitev opreme in upravljajo platforme za prenos v živo.

Na podlagi števila naročnikov in cen BBC ocenjuje, da je eden od agentov, s katerim so govorili, od lanskega aprila zaslužil vsaj 163.200 juanov (slabih 20.000 evrov). Povprečni letni dohodek na Kitajskem je približno 43.000 juanov (dobrih 5200 evrov). Čeprav ima Kitajska stroga pravila o prodaji in uporabi skritih kamer, je BBC eno od njih relativno enostavno kupil na največji kitajski tržnici z elektroniko v Šenženu.

Nevladne organizacije, ki pomagajo žrtvam, opozarjajo, da je odstranjevanje takšnih vsebin izjemno težko, ker se platforme redko odzivajo na prijave. Telegram je za BBC povedal, da je deljenje pornografije brez soglasja prepovedano in da platforma aktivno moderira vsebine. Kljub temu spletno mesto za prenos v živo ostaja aktivno.

snemanje hotel pornografija

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watch-Man X
07. 02. 2026 12.12
Nevem zakaj se sekira sej te kinezi so vsi isti...ko da bo kdo opazil..
Odgovori
+4
4 0
Watch-Man X
07. 02. 2026 12.13
Če ne pa rečeš ne uno je bil pa moj brat...nisem sam jaz taka legenda
Odgovori
+3
3 0
Watch-Man X
07. 02. 2026 12.05
Duhoviti ste 😹
Odgovori
+5
6 1
SDS_je_poden
07. 02. 2026 11.55
Ni problema, naj me posnamejo, v trenutku dobim ponudbe za snemanje filmov.
Odgovori
+2
4 2
the kop
07. 02. 2026 11.50
Levičarji so pokvarjeni!!
Odgovori
-8
3 11
AleksanderS
07. 02. 2026 11.38
A je tud to JJ KRIV ?
Odgovori
-5
3 8
Lujzek Biber
07. 02. 2026 11.43
Dej že mir z jastreb
Odgovori
+4
6 2
Lujzek Biber
07. 02. 2026 11.45
Je že kaj javil okoli denar od korona nateg?
Odgovori
+3
5 2
Perivnik
07. 02. 2026 11.28
A s tem naj bi se danes ukvarjali? Kako pa kaj dnevna politika? Kaj počne Golob? Kako nam krade in nas goljufa? Ali pa Mene bolj to zanima. Ali pa mogoče, kako bo rešil gospodarstvo v Sloveniji. To bi bila tema dneva. Marko Vedrov se je danes na LinkedIn močno razjezil na njegovo uničevanje gospodarstva. Naj Golob pove argumente, zakaj uničuje gospodarstvo.
Odgovori
-7
5 12
Nidani
07. 02. 2026 11.32
Dej trol, eno samo vprašanje in prosim za ekzakten odgovor: kaj točno je ukradel? Pa ne kr neki, kaj točno?
Odgovori
+3
10 7
Nidani
07. 02. 2026 11.37
Nekam dolgo razmišljaš! Ne bo šlo, a? To vse pove o desnuhih...laž, podtikanje, žaljenje, diskrefitacija- modus operandi janšistov...🙄
Odgovori
+5
10 5
Nidani
07. 02. 2026 11.40
Haha...sveče janšistične, minusi ne spremenijo dejstev in resnice!😊
Odgovori
+5
7 2
peglezn
07. 02. 2026 11.47
ukradel je življenski standard srednjemu razredu.
Odgovori
-6
1 7
Nidani
07. 02. 2026 11.50
No, to je kr neki, sori! Nazaj k listkom!
Odgovori
+4
5 1
Lujzek Biber
07. 02. 2026 11.54
Peglezn ukradu ga korona nategun z 15 miljard
Odgovori
+2
3 1
Mojemnenjeinpika
07. 02. 2026 12.26
Ob tem pa vse gostilne polne in vse počitnice razprodane. Res nam je hudo.
Odgovori
0 0
Nidani
07. 02. 2026 11.25
Pa dobr...saj ni počel nič, kar ne vsi...sicer neprijetno, se strinjam!
Odgovori
+0
4 4
Teleport
07. 02. 2026 11.34
Če bi bilo to na gnilem zahodu bi že pljuval.
Odgovori
+1
5 4
Nidani
07. 02. 2026 11.46
Če misliš na Slovenijo, se ve kdo špiclja za državljani, jih zalezuje, preverja bančne račune itd...pa pozdrav na Trstenjakovo...😂
Odgovori
+4
4 0
Mirkoca
07. 02. 2026 11.25
O Marija pomagaj!
Odgovori
-3
0 3
Uporabnik1888402
07. 02. 2026 11.23
Saj bi moral vedeti, da na Kitajskem ne spostujejo avtorske pravice ...
Odgovori
+2
4 2
Colgate
07. 02. 2026 11.21
So ga že kontaktirali iz Brazzers?
Odgovori
+1
3 2
DAEMONIUM
07. 02. 2026 11.12
če ima tiča kot pravi desničar +18 nič hudega, če pa je levičar z zakrnelimi onejem..ja no potem pa je vse skupaj res ena žalost in povsem razumljivo da spremeni po potrebi spol in one razglasi za scegi🥴
Odgovori
-8
5 13
SDS_je_poden
07. 02. 2026 12.10
Očitno zelo veliko desničarskih onejev gledaš, predvidevam, da na dnevni bazi, ker si podal tako suvereno trditev. Lej, nic ne obsojam, veliko vas je prikritih.
Odgovori
-1
0 1
lakala28
07. 02. 2026 12.15
No, če ste si desničarji, kar se mer in okretnosti tiče taki, kot je bil vaš vzornik dol-fe, potem se mate s čim hvaliti, ja.
Odgovori
+2
2 0
York
07. 02. 2026 11.05
Kakšni bedniki, da vdirajo v intimo drugih judi.
Odgovori
+6
8 2
lakala28
07. 02. 2026 12.16
Še hujši bedaki so tisti, ki to gledajo. In prav se mu je zgodilo. Mogoče je podoživel občutke kakršne so ž mnogi pred njim pri kao ukradenih posnetkih.
Odgovori
0 0
bibaleze
