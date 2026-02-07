Gledal 'hotelsko pornografijo', ko je na posnetku opazil sebe ...

Njune najbolj intimne trenutke je posnela skrita kamera v hotelski sobi, posnetek pa je nato postal dostopen tisočim neznanim ljudem, ki so se prijavili na kanal, ki ga je Eric sam uporabljal za dostop do pornografskih vsebin, poroča BBC. Eric (kar sicer ni njegovo pravo ime) je bil prej del občinstva, ki je spremljalo kitajsko 'vohunsko pornografijo', zdaj pa je postal njena žrtev. Vohunska pornografija na Kitajskem obstaja že vsaj desetletje, kljub dejstvu, da je produkcija in distribucija pornografije v državi nezakonita. V zadnjih letih pa je ta postala redna tema na družbenih omrežjih, kjer ljudje – zlasti ženske – delijo nasvete o tem, kako odkriti skrite kamere, ki včasih niso večje od radirke na svinčniku. Nekateri so šli še korak dlje in v hotelskih sobah postavili šotore, da bi se izognili snemanju. Aprila lani so bili uvedeni novi vladni predpisi za omejitev širjenja tega pojava. Lastnikom hotelov je naročeno, da redno preverjajo sobe za skrito snemalno opremo.

Skrita kamera FOTO: Shutterstock

Grožnja ostaja

Vendar grožnja skrivnega snemanja v hotelskih sobah ni izginila. Preiskava BBC je odkrila na tisoče nedavnih posnetkov vohunskih kamer, posnetih v hotelskih sobah, ki se prodajajo kot pornografska vsebina na številnih spletnih mestih. Velik del tega gradiva se oglašuje prek aplikacije Telegram, ki je na Kitajskem uradno prepovedana, vendar se pogosto uporablja za nezakonite dejavnosti. V 18 mesecih preiskave je bilo identificiranih šest različnih spletnih mest in aplikacij, ki se promovirajo na Telegramu. Spletne strani so navajale, da so v hotelskih sobah upravljali več kot 180 skritih kamer, ki so ne le snemale, ampak tudi prenašale dejavnosti gostov v živo. Eno od teh spletnih mest so spremljali sedem mesecev. V tem obdobju je bila vsebina posneta s 54 različnimi kamerami, od katerih je bila približno polovica aktivnih v danem trenutku. BBC ocenjuje, da bi lahko bilo v tem obdobju posnetih na tisoče gostov. Večina jih verjetno nikoli ne bo izvedela, da so bili pred skrito kamero.

Od uporabnika do žrtve

Eric, ki prihaja iz Hongkonga, je kot najstnik začel gledati na skrivaj posnete videoposnetke. Pravi, da ga je pritegnila njihova "surovost". "Pritegnilo me je dejstvo, da ljudje niso vedeli, da jih snemajo," pravi Eric, ki je zdaj v svojih tridesetih. "Mislil sem, da je klasični porno zrežiran, ponarejen," dodaja. Vendar se je njegova perspektiva popolnoma spremenila, ko je odkril videoposnetek sebe in svojega dekleta Emily. Videoposnetek je bil zmontiran v enourni posnetek in objavljen na Telegramu. Ko ji je povedal, kaj se je zgodilo, je Emily sprva mislila, da se šali. Toda po ogledu videoposnetka je bila zgrožena. Bala se je, da so ga morda videli njeni kolegi in družina. Nekaj tednov nista govorila.

Kako deluje omrežje skritih kamer?

Industrija, ki izkorišča nič hudega sluteče pare in njihove najbolj intimne trenutke, še naprej deluje skoraj nemoteno. Eden najvidnejših preprodajalcev pornografije z vohunskimi kamerami je bil agent z vzdevkom "AKA".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Novinar BBC, ki se je izdajal za stranko, se je naročil na eno od spletnih mest za prenos v živo, ki jih je oglaševal AKA. Mesečna naročnina je znašala 450 juanov (približno 55 evrov). Po prijavi je bilo mogoče izbirati med petimi oddajami, od katerih je vsaka prikazovala več hotelskih sob. Posnetki so postali vidni takoj, ko je gost vstavil kartico v režo za napajanje. Prenose v živo je bilo mogoče previti nazaj od začetka in prenesti arhivirane posnetke. AKA je te posnetke oglaševal prek kanala Telegram, ki je imel v nekem trenutku do 10.000 članov. V arhivu je bilo na voljo več kot 6000 posnetkov iz leta 2017. Naročniki so v komentarjih razpravljali o videzu gostov, poslušali njihove pogovore in ocenjevali njihove spolne predstave. Ko je par začel s spolnim odnosom, je sledilo praznovanje. Ko so ugasnili luči, so se pojavile pritožbe. Komentarji so bili žaljivi tudi do žensk.

Kamera v prezračevalni odprtini