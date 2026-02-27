Tri ure od Budimpešte do Beograda: na novo progo zapeljal prvi vlak

"Z vsakodnevnim tovornim prometom v realnih razmerah preizkušamo obnovljeno progo št. 150, preden se nanjo vrne potniški promet," je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal generalni direktor madžarskih železnic MAV Zsolt Hegyi. Navedel je, da so vse meritve in testi pokazali, da proga izpolnjuje vse infrastrukturne in varnostne pogoje za tovorni promet.

Prenova proge je bila po njegovih besedah največja železniška naložba na Madžarskem v zadnjih letih. "Namesto stare, enotirne proge, ki je bila v slabem stanju, je bila zgrajena dvotirna proga za hitrosti do 160 kilometrov na uro z najsodobnejšimi zmogljivostmi za potnike," je dodal.