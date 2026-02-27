Naslovnica
Tujina

Tri ure od Budimpešte do Beograda: na novo progo zapeljal prvi vlak

Budimpešta, 27. 02. 2026 15.46 pred 45 minutami 1 min branja 13

Avtor:
STA D.L.
Prvi vlak na novi progi od Budimpešte do Beograda

Nekaj minut po polnoči je na novi progi Budimpešta–Beograd zapeljal prvi tovorni vlak madžarskih železnic. "Namesto stare, enotirne proge, ki je bila v slabem stanju, je bila zgrajena dvotirna proga za hitrosti do 160 kilometrov na uro z najsodobnejšimi zmogljivostmi za potnike," je dejal prvi mož madžarskih železnic. Konec marca bodo vlaki na tej progi po napovedih začeli prevažati tudi potnike.

"Z vsakodnevnim tovornim prometom v realnih razmerah preizkušamo obnovljeno progo št. 150, preden se nanjo vrne potniški promet," je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal generalni direktor madžarskih železnic MAV Zsolt Hegyi. Navedel je, da so vse meritve in testi pokazali, da proga izpolnjuje vse infrastrukturne in varnostne pogoje za tovorni promet.

Prenova proge je bila po njegovih besedah največja železniška naložba na Madžarskem v zadnjih letih. "Namesto stare, enotirne proge, ki je bila v slabem stanju, je bila zgrajena dvotirna proga za hitrosti do 160 kilometrov na uro z najsodobnejšimi zmogljivostmi za potnike," je dodal.

Potovanje od Beograda do Budimpešte bo na hitri progi trajalo približno tri ure. Pričakovana cena vozovnice je 26 evrov, predvidena sta dva odhoda dnevno, prek Budimpešte pa bo vzpostavljena tudi povezava do Dunaja.

Prvi vlak na novi progi od Budimpešte do Beograda
Prvi vlak na novi progi od Budimpešte do Beograda
FOTO: Profimedia

Da bodo progo odprli za promet, je že v četrtek za srbsko javno radiotelevizijo RTS napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Izrazil je še prepričanje, da bodo do konca marca po njej vozili tudi potniški vlaki.

nova proga železnica beograd budimpešta prvi vlak

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
27. 02. 2026 16.39
Orban je svetilnik Evrope. Edini način, da EU preživi in se izogne vojni je, da v vseh EU državah zavladajo politiki tipa Orban. Liberalci, levičarji, zeleni in krščanski demokrati nas peljejo direktno v vojno.
Odgovori
+1
1 0
Masturbator
27. 02. 2026 16.31
V sloveniji pa zeleznice iz casa Avstroogske s povprecno hitrostjo 50km/H! :)))))))))))))
Odgovori
+2
2 0
bandit1
27. 02. 2026 16.32
Po takšni pokrajini kot je SLO ne moreš v 2 letih zgraditi prog za te hitrosti. To lahko delaš le na ravnem terenu.
Odgovori
+0
1 1
paru
27. 02. 2026 16.22
Lepo, super...samo pozabili so povedati kako dolgo bodo potniki potrebovali za vstop v Schengen oz. EU! Bo vse skupaj trajalo toliko časa, kot če bi se peljali po stari progi?
Odgovori
-1
1 2
DK48
27. 02. 2026 16.20
Orban dela.
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
27. 02. 2026 16.16
160 km/h za potniške vlake ... tovorni 120 km/h
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
27. 02. 2026 16.16
za cca 380 km tovorni vlak 3 ure...za cca 100 km mb-lj...isto,če imamo srečo....
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
27. 02. 2026 16.14
Še en dokaz, da je EU staromodna preteklost in da je prihodnost v BRIC. Na Kitajskem vlaki vozijo 500 km na uro.
Odgovori
+0
1 1
TheJuniKorn
27. 02. 2026 16.21
Sj tm tud ljudje delajo 500 na uro. Ni vse samo brzina. Raje 120 kot 300, pa da gre vse bolj počas, zato ker vozijo 500 ni nihče prej doma in frej, zdj lahko delajo dlje in so dalj v službi.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
27. 02. 2026 16.12
Potem pa levičarji pravijo, da sta Orban in Vučič avtoktata. Pri nas, kjer vladajo levičarji, vlak vozi 3 ure od Maribora do Ljubljane.
Odgovori
+2
3 1
TheJuniKorn
27. 02. 2026 16.22
Pjd na Madžarsko malo potovat pa boš videl njihovo kvantno hitrost in sposobnost.
Odgovori
+1
2 1
Pajo_36
27. 02. 2026 16.12
Koliko se čaka na meji v Subotici? Sam prašam, a je to vključeno v te buđave 3 ure ali?
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
27. 02. 2026 16.04
Beograd - budimpešta 380 km 3 ure, koper maribor 220 km 5 do 6 ur!
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
