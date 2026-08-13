V ZDA tri usmrtitve zapornikov na isti dan

Minilo je 16 let, odkar so bili v ZDA na isti dan usmrčeni trije zaporniki. Smrtonosno injekcijo bodo danes prejeli trije moški, vsi obsojeni zaradi umora. 66-letnega Anthonyja Darrella Hinesa, obsojenega za umor sobarice bodo usmrtili v Tennesseeju, 71-letnega Carlosa Cuesta-Rodrigueza, ki je leta 2003 ubil svojo partnerko, v Oklahomi, 42-letnega Jeremyja Williamsa, obsojenega za posilstvo in grozljiv umor petletne deklice, pa v Alabami.

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V ZDA so nazadnje tri usmrtitve na isti dan izvedli 7. januarja 2010 – zapornike so tedaj usmrtili v Louisiani, Ohiu in Teksasu. Tri usmrtitve na isti dan so bile načrtovane tudi v letu 2018, a so izvedli le eno. Sodišče je smrtno kazen zaporniku iz Teksasa tedaj namreč odložilo, v Alabami pa so imeli težave z vstavitvijo intravenoznega kanila, poročajo tuji mediji. Julija letos so dva obsojena na isti dan usmrtili na Floridi, kjer so od začetka leta 2025 do danes skupno usmrtili 31 zapornikov.

Kdo so obsojeni?

V Tennesseeju nameravajo usmrtiti 66-letnega Anthonyja Darrella Hinesa, obsojenega za umor Catherine Jean Jenkins leta 1985. Hines je 54-letno Jenkinsonovo zabodel so smrti, medtem ko je delala kot sobarica v motelu v Kingston Springsu. Leta 1986 je bil obsojen na smrt, vložil je pritožbo za novo sodno obravnavo, a ga je sodišče leta 1989 znova obsodilo na enako kazen.

Anthony Darrell Hines FOTO: AP

Hines bo smrtonosno injekcijo prejel le tri mesece po tem, ko so v sosednji zvezni državi prekinili usmrtitev drugega zapornika zaradi težav pri vstavljanju intravenoznega kanila. Med poskusom usmrtitve Tonyja Carruthersa mu je zdravstveno osebje najprej uspešno vstavilo primarni kanal, nato pa več kot uro poskušalo vstaviti rezervnega v roko, dlan in nogo. Hines se je po tem pritožil, češ da zdravnik, ki je nadzoroval usmrtitev, ni bil usposobljen, ter da nekaj podobnega najbrž čaka tudi njega. Kot je dejal, bi se podobne težave zaradi mišične atrofije po dveh kapih lahko pojavile tudi pri njemu. Guverner Bill Lee je nazadnje Carruthersovo usmrtitev preklical z enoletnim odlogom izvršitve kazni, pritožba Hines pa je bila neuspešna, češ da so bile težave osamljen dogodek. Oblasti v Tennesseeju sicer niso želele razkriti, ali bo Hinesovo usmrtitev vodil isti zdravnik kot Carruthersovo. V Alabami smrtonosna injekcija čaka 42-letnega Jeremyja Williamsa, ki je priznal, da je leta 2021 v Georgii posilil in zadavil petletno Kamarie Holland. Dekličini mami je za posilstvo celo plačal 2500 dolarjev (okoli 2168 evrov), napad posnel, po tem ko jo je ubil, pa truplo obdržal, da bi ga lahko še naprej zlorabljal, so povedali tožilci. "Videti na posnetku, kaj je storil temu otroku, kaj lahko odrasel moški stori otroku, je pretresljivo, grozljivo, ogabno," je ob tem dejal okrožni tožilec okrožja Russell Richard Chancey. "To je preprosto zlo."

Jeremy Williams FOTO: Profimedia

Williams je bil leta 2005 na Aljaski osumljen tudi za smrt lastne dojenčice, a so oblasti obtožnico proti njemu v zvezi s tem vložile šele leta 2022. Oče umorjene deklice Corey Holland je medtem povedal, da je bila njegova hči živahno dekletce, ki je ooboževala princeske in ljudi spravljala v smeh. "Rada se je oblačila v kostume za noč čarovnic in oblačilca za prineske, ki sem ji jih kupil. Všeč ji je bilo vse dekliško," je dejal. Dekličina mati prestaja 20-letno zaporno kazen, potem ko je priznala krivdo za trgovino z ljudmi za spolne namene. Izvršitev smrtne kazni pa naj bi Williams želel celo sam, ki je možnost pritožbe zavrnil. Če bodo kazen danes tudi izvršili, bo to prva usmrtitev v Alabami letos. Usmrtitev z dušikovim plinom so junija letos prekinili, potem ko je zvezni sodnik razsodil, da je metoda neustavna. V državnem zaporu v Oklahomi pa bodo usmrtili 71-letnega Carlosa Cuesta-Rodrigueza, ki je leta 2003 na njunem domu v Oklahoma Cityju ubil svojo partnerko, 43-letno Olimpio Fisher, ki ga je nameravala zapustiti. Cuesta-Rodriguez jo je najprej ustrelil v oko, nato počakal približno osem minut in jo, medtem ko je kričala na pomoč, pokončal s strelom še v drugo oko. "Trpeti je morala, ker si je drznila živeti izven njegovega nadzora," je 14. julija državnemu odboru za pomilostitev dejal državni tožilec Oklahome Gentner Drummond. Cuesta-Rodriguezovi odvetniki so odbor namreč prosili za spremembo kazni iz smrtne v dosmrtni zapor, češ da je imel na Kubi težko otroštvo in trpi zaradi poškodb možganov, posttravmatske stresne motnje in hude depresije s psihotičnimi epizodami. Odbor je s tremi glasovi proti enemu pomilostitev zavrnil. Če bodo usmrtitev danes tudi dejansko izvedli, bo to tretja oseba, letos usmrčena v Oklahomi, in dvajseta pod republikanskim guvernerjem Kevinom Stittom.

Carlos Cuesta-Rodriguez FOTO: AP

11 ameriški zveznih držav je leta 2025 skupno usmrtilo 47 ljudi, kar je največ od leta 2009. Največji porast usmrtitev (19) beležijo na na Floridi, v Alabami, Južni Karolini in Teksasu so jih izvedli po pet, v Tennesseeju tri, v Oklahomi, Mississippiju, Arizoni in Indiani po dve, v Louisiani in Missouriju pa po eno.