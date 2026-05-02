Trideset let čakanja na objem: Zgodba o svobodi, krivici in ljubezni

Ilhan Sami Çomak se je rodil leta 1973 v revni kurdski družini v vzhodni Turčiji. Šele v šoli je spoznal, da je Kurd in da je njegov materni svet obrobje države, ki govori drug jezik. Kot študent v Istanbulu je v devetdesetih letih postal žrtev množičnih aretacij Kurdov; obtožili so ga terorizma, med drugim tudi, da je zanetil tri požare na treh različnih oddaljenih lokacijah v enem dnevu. Za The New York Times je povedal, da so ga mučili in prisilili v priznanje, nato so ga obsodili na smrt, kar se je kasneje spremenilo v dosmrtni zapor. Zapor mu je vzel mladost, ni pa mu vzel glasu. Med knjigami, ki jih je požiral, od Marxa do Baudelairea, je našel poezijo kot način preživetja. Pisal je v turščini, jeziku, ki mu je bil vsiljen, a ga je preoblikoval v orodje svobode. Njegove pesmi niso bile politični pamfleti, temveč nežni zapisi o lepoti, spominu in hrepenenju.

Prelomni trenutek je prišel, ko je leta 2013 objavil knjigo "Himne, ki so jih zložile mačke" in Ipek Ozel poslal izvod, ona pa mu je v zahvalo odpisala. Začela sta si dopisovati in nastal je dialog, iz dialoga prijateljstvo, iz prijateljstva ljubezen. Pisma so bila dolga, intimna, včasih okrašena s peresi ptic, ki jih je imel v celici, iz katerih je rekel, da ji bo zgradil krila. Ko sta se prvič srečala na sodišču, je med njima že obstajala nevidna, a trdna vez. Ozelova je postala njegova pravna pomočnica, zagovornica in največja promotorka. Z njeno pomočjo je postal znan zunaj zapora, njegova poezija je dosegla mednarodni prostor, čeprav mu svoboda še dolgo ni bila dana. Ko je Çomak leta 2019 iz zapora izpovedal ljubezen Ozelovi, ga sprva ni jemala resno. Bil je namreč moški, ki je večino odraslega življenja preživel v samici, ona pa prostovoljka, obdana z življenjem zunaj zaporniških zidov. A njuna korespondenca je počasi razkrivala globino, ki je presegala le sočutje.

