Britanci, ki so v Španiji umrli na božični večer, niso znali plavati

53-letnega očeta in otroka, stara devet in 16 let, so na božični večer v bazenu v klubu La Costa World našli brez znakov življenja. Po podatkih policije so vsi trije utonili.

Upravljavec hotela je zdaj zavrnil namige, da so trije člani britanske družine umrli zaradi tehničnih težav v bazenu. Mati dveh umrlih otrok je namreč v petek dejala, da je prepričana, da "z bazenom nekaj ni bilo v redu".

A kot so povedali v hotelu, so trditve mame v nasprotju z ugotovitvami tamkajšnje policije. "Njihova izčrpna preiskava je potrdila, da je bazen v času nesreče deloval normalno." Bazen sicer do nadaljnjega v znak spoštovanja do umrlih Britancev ostaja zaprt.