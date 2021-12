Trije kandidati za naslednika Zaeva na čelu makedonskih socialdemokratov

Zaev je bil za predsednika SDSM izbran leta 2013, odstopil pa je po lokalnih volitvah 31. oktobra letos, na katerih so socialdemokrati zabeležili velike izgube. Napovedal je tudi odstop s položaja predsednika vlade Severne Makedonije, a si je nato premislil in umaknil odstopno izjavo.

Glasovanje se bo končalo ob 19. uri

Glasovanje, na katerem lahko sodeluje 51.228 članov stranke SDSM, poteka elektronsko in se bo po poročanju makedonske tiskovne agencija MIA končalo ob 19. uri.

Za novega predsednika kandidirajo zdajšnji namestnik ministra za finance in član izvršnega odbora SDSM, Dimitar Kovačevski, nekdanja namestnica ministra za finance in nekdanja podpredsednica stranke, Frosina Remenski, ter trenutni vodja direkcije za tehnološki in industrijski razvoj pri vladi Severne Makedonije, Jovan Despotovski.

Predsednika stranke danes izbira tudi desna VMRO-DPMNE. Kongres poteka v športni dvorani v Skopju in udeležuje se ga okoli 500 delegatov. Edini kandidat je Hristijan Mickoski, ki si prizadeva za ponovno izvolitev.

V današnjem nagovoru na kongresu je Mickoski znova pozval k predčasnim parlamentarnim volitvam. Kot je dejal, se je stranka v zadnjih štirih letih posvečala reformam, zdaj pa je spet na poti do prevzema oblasti. Že zdaj je najmočnejša politična stranka v državi, saj ima največjo poslansko skupino v parlamentu ter največ županov in občinskih svetnikov, je poudaril.

"Vztrajam pri predčasnih parlamentarnih volitvah, da bodo ljudje ustrezno zastopani. Na zadnjih lokalnih volitvah so glasovali za VMRO-DPMNE in njene zaveznike," je dejal Mickoski.