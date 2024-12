Trije komisarji prispeli v Kijev, Kosova: Ukrajina, lahko računaš na nas

Dodal je, da je ponosen, da je v Kijevu z novo visoko zunanjepolitično predstavnico unije Kajo Kallas in novo evropsko komisarko za širitev Marto Kos .

"Počaščena sem ob obisku Kijeva na prvi dan mandata evropske komisarke za širitev ... Tukaj smo z močnim sporočilom: Ukrajina, lahko računaš na neomajno in močno podporo Evrope na vaši poti do svobode, miru in popolnoma evropske prihodnosti," je zapisala Kosova.

"Na prvem obisku od prevzema položaja je moje sporočilo jasno: Evropska unija želi, da Ukrajina zmaga v tej vojni. Za to bomo storili vse, kar je treba," pa je medtem zapisala Kallasova.

Kot so pojasnili viri pri EU, se bodo visoki predstavniki EU v Kijevu med drugim sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim bodo govorili o ruski agresiji in o tem, kako okrepiti podporo EU ukrajinski samoobrambi. Srečali se bodo tudi s člani ukrajinske vlade in parlamenta ter predstavniki ukrajinske civilne družbe.

Costa, Kallas in Kos z obiskom Ukrajine obeležujejo prvi dan mandata. Nekdanji portugalski premier iz vrst socialistov Costa začenja 2,5-letni mandat na čelu Evropskega sveta, nova Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen, v kateri sta tudi Kallasova in Kosova, pa petletnega. Nekdanja slovenska diplomatka Marta Kos bo kot evropska komisarka za širitev v sodelovanju z novo visoko zunanjepolitično predstavnico bdela tudi nad pomočjo Ukrajini.