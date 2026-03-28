Trije libanonski novinarji ubiti v izraelskem napadu

V napadu na njihovo vozilo so umrli novinarka televizijske postaje Al Mayadeen, njen brat, ki je bil snemalec, ter dopisnik za televizijsko postajo Al Manar, je za AFP potrdil vojaški vir. Smrt novinarke in dopisnika sta potrdili tudi televizijski postaji, ki veljata za blizu Hezbolahu.

Izraelska vojska (IDF) medtem trdi, da je ubila člana elitne enote Hezbolaha, ki naj bi deloval pod krinko novinarja in "sistematično razkrival položaje izraelskih vojakov, ki so delovali na jugu Libanona". Podobno je IDF napade na novinarje opravičevala tudi med obleganjem Gaze. Libanonski predsednik Joseph Aoun je ta napad označil za "očiten zločin" in obsodil kršitev mednarodnega prava, pri čemer je opozoril, da novinarji v času vojne uživajo mednarodno zaščito.

Posledice izraelskega napada na novinarje v Libanonu Profimedia

Izrael je napad izvedel manj kot deset dni po tem, ko sta bila v izraelskem napadu v državi ranjena dopisnik Steve Sweeney in snemalec ruske televizije RT. Po mnenju Moskve napad ni bil naključen.

