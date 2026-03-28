Tujina

Trije libanonski novinarji ubiti v izraelskem napadu

Bejrut, 28. 03. 2026 15.44 pred eno minuto 2 min branja 0

K.H. STA
Po napadu na novinarje v Libanonu

V izraelskem napadu na jugu Libanona so bili ubiti trije libanonski novinarji, so sporočili vojaški viri in mediji, za katere so delali. Izrael medtem trdi, da je ubil člana elitne enote gibanja Hezbolah.

V napadu na njihovo vozilo so umrli novinarka televizijske postaje Al Mayadeen, njen brat, ki je bil snemalec, ter dopisnik za televizijsko postajo Al Manar, je za AFP potrdil vojaški vir. Smrt novinarke in dopisnika sta potrdili tudi televizijski postaji, ki veljata za blizu Hezbolahu.

Izraelska vojska (IDF) medtem trdi, da je ubila člana elitne enote Hezbolaha, ki naj bi deloval pod krinko novinarja in "sistematično razkrival položaje izraelskih vojakov, ki so delovali na jugu Libanona". Podobno je IDF napade na novinarje opravičevala tudi med obleganjem Gaze. 

Libanonski predsednik Joseph Aoun je ta napad označil za "očiten zločin" in obsodil kršitev mednarodnega prava, pri čemer je opozoril, da novinarji v času vojne uživajo mednarodno zaščito.

Izrael je napad izvedel manj kot deset dni po tem, ko sta bila v izraelskem napadu v državi ranjena dopisnik Steve Sweeney in snemalec ruske televizije RT. Po mnenju Moskve napad ni bil naključen.

Po podatkih Odbora za zaščito novinarjev (CPJ) je bilo lani po svetu ubitih 129 novinarjev in medijskih delavcev. CPJ dve tretjini teh primerov pripisuje Izraelu, ki pa obtožbe zavrača.

Izrael je sicer v soboto izvedel zračne napade na več krajev na jugu Libanona, v katerih naj bi umrlo najmanj deset ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
