Trije migranti skočili v vodo, ostali vzklikali: Pomagajte nam

Tri osebe so skočile z reševalnega čolna za migrante, na katerem so bili pridržani, potem ko jim niso dovolili izkrcanja v Italiji. Moški so bili po navedbah organizacije Zdravniki brez meja hitro izvlečeni iz vode v bližini ladje Geo Barents, ki je zasidrana v pristanišču v Catanii. Migranti, ki so bili na ladji, so ob tem začeli vzklikati "pomagajte nam".

Trije migranti so bili del skupine 250 migrantov, ki jim niso dovolili izkrcanja, ker so jih uradniki označili za zdrave. V Catanio so v nedeljo prispeli na eni od štirih ladij. Novinar AFP poroča, da sta najprej v vodo skočila dva migranta, tretji pa je za njima skočil, ker jima je želel pomagati. Kmalu po tem je ducat migrantov na ladji začelo vzklikati "pomagajte nam". Policija je tri migrante sicer rešila iz vode, ni pa jasno, kaj se bo z njimi zgodilo, poroča BBC. Spomnimo, da je v nedeljo italijanska vlada dovolila, da se je z reševalne ladje v Catanii izkrcalo več kot 140 mladoletnikov in bolnih migrantov, ni pa dovolila izkrcanja zdravim odraslim moškim. PREBERI ŠE Mladoletni in bolni migranti smeli v Italijo, zdravi odrasli ne Migranti na ladjah spijo tudi na palubah Na vseh štirih ladjah, od katerih dve še čakata na dovoljenje za izkrcanje, naj bi migranti spali tudi na palubah. Viri pa poročajo tudi, da migranti zbolevajo, primanjkuje pa jim tudi hrane in medicinskih pripomočkov. Nekateri migranti so na ladjah že več kot dva tedna. Agencija Združenih narodov za migracije je v ponedeljek v izjavi zapisala, da je potrebno migrante hitro in brez odlašanja izkrcati. Italija je sicer ena od glavnih vstopnih točk migrantov v Evropo. Od začetka tega leta je po podatkih ZN na čolnih prispelo 85.000 migrantov. Rise Above je lahko vplula v pristanišče Ladja Rise Above nemške organizacije Mission Lifeline z 89 migranti na krovu je medtem vplula v pristanišče mesta Reggio Calabria, so danes sporočile italijanske oblasti. Ker so pri reševanju migrantov sodelovale tudi enote italijanske obalne straže, so se v pristanišču lahko izkrcali vsi ljudje na krovu ladje. Ladje več nevladnih organizacij, na krovu katerih je nekaj sto migrantov, medtem še vedno vztrajajo pred pristaniščem Catania na Siciliji, čeprav je italijanska vlada v petek izdala odlok, s katerim se z ladij lahko izkrcajo le ženske, otroci in posebej ranljive osebe. Na ostre kritike humanitarnih organizacij se je v ponedeljek odzval notranji minister Matteo Piantedosi, ki je izjavil, da vlada deluje humano, hkrati pa se jasno drži svojih načel. Ladji Humanity 1, s katero upravlja nemška humanitarna organizacija SOS Humanity, so oblasti v skladu z odlokom prepovedale izkrcanje zadnjih 35 od skoraj 180 migrantov na krovu. Grozi ji tudi globa v višini 50.000 evrov, če ne bo takoj zapustila pristanišča v Catanii. Več kot 30 migrantov na ladji Humanity 1 je nato danes začelo z gladovno stavko, saj se želijo, tako kot pred tem njihovi kolegi, izkrcati, je sporočila posadka ladje. Medtem naj bi Francija ladji Ocean Viking, ki jo vodi francoska nevladna organizacija SOS Mediterranee in na krovu nosi 234 migrantov, dovolila vplutje v Marseille še ta teden, navaja Ansa, ki se sklicuje na neimenovane vire s francoskega notranjega ministrstva. To napoved je pozdravil podpredsednik italijanske vlade in minister za infrastrukturo Matteo Salvini. "Dobro, ozračje se je spremenilo," je dejal. Nova, desno usmerjena italijanska vlada premierke Giorgie Meloni je že kmalu po prevzemu položaja napovedala ostrejše ukrepanje za zajezitev migrantskih odhodov s severa Afrike proti jugu Italije. Ne želi več sprejemati novih migrantov in vztraja, da so zanje odgovorne države, pod zastavami katerih plujejo ladje.