Trije mrtvi in dva hospitalizirana po zastrupitvi z božičnim pecivom

Brazilska policija je sprožila preiskavo po tem, ko so po zaužitju peciva umrle tri osebe. Incident se je zgodil v kraju Torres, na jugu Brazilije.

Kot poroča BBC, se je družina zbrala na božičnem praznovanju, kjer je šest od sedmih članov jedlo sporno pecivo. Vseh šest, ki so pecivo poskusili, so opazili, da ima čuden, pekoč okus, pet jih je kasneje potrebovalo zdravniško pomoč, saj so dobili simptome bruhanja in prebavnih motenj. Torto, ki naj bi bila kriva za zastrupitev, je spekla ena od članic družine, tudi sama je pecivo jedla in nato pristala v bolnišnici.