Trije mrtvi in več pogrešanih v eksploziji v premogovniku na Poljskem

Nesreča se je zgodila v premogovniku Pniowek v kraju Pawlowice na jugu države. Prišlo naj bi do dveh eksplozij, prva je odjeknila nekaj po polnoči na globini 1000 metrov. Na kraju dogodka se je takrat nahajalo 42 rudarjev in večina je utrpela opekline. Druga eksplozija se je zgodila med reševanjem prizadetih. Reševalno akacijo so glede na zadnje sporočilo podjetja JSW zaradi slabih pogojev pod zemljo prekinili. Poljski premier Mateusz Morawiecki je že izrazil sožalje svojcem žrtev in napovedal obisk območja nesreče.