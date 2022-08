Trije mrtvi, šest ranjenih: 48-letnik z nožem moril v vrtcu

Napad se je zgodil v zasebnem vrtcu v kitajski provinci Jiangxi, kamor je vdrl 48-letnik, ki je po navedbah policije nosil masko in kapo. "Organi za javno varnost delajo vse v svoji moči, da bi našli osumljenca," je policija dodala v izjavi.

Na posnetku s prizorišča napada, ki ga je objavil državni medij Beijing Daily, je videti policista, ki v svojih rokah nosi otroka proti reševalnemu vozilu.

Množični napadi so na Kitajskem, kjer državljani ne smejo biti lastniki orožja, redki, je pa v zadnjih letih naraslo število napadov z noži. Po vsej državi se pojavljajo tudi napadi, usmerjeni na vrtce in šole, ki jih ponavadi zagrešijo ljudje z željo po maščevanju ali z zamerami do kolegov, pojasnjuje AFP.

Aprila lani sta bila denimo dva otroka ubita, še 16 pa ranjenih, ko je moški z nožem izvedel napad v vrtcu na jugu Kitajske. Leta 2020 pa je napadalec z nožem na osnovni šoli prav tako na jugu države ranil 37 otrok in dva odrasla.